Polizeibericht Augsburg und Region vom 13.03.2023

Kriegshaber – Auto mit Bierflaschen beschädigt

Am gestrigen Sonntag (12.03.2023) beschädigten Unbekannte die

Motorhaube eines Pkws in der Oberen Osterfeldstraße.

Ein 29-jährige Fahrzeuginhaber parkte sein Auto im Zeitraum zwischen 16.00 Uhr und

17.00 Uhr in der Oberen Osterfeldstraße. Beim Zurückkommen stellte er zwei

Bierflaschen im unteren Bereich der Windschutzscheibe und zwei Dellen auf seiner

Motorhaube fest. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen eines Sachbeschädigungsdeliktes. Hinweise zur Tat nimmt

die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Kriegshaber – Mann beschäftigt die Polizei mehrfach

Am gestrigen Sonntagabend (12.03.2023) leistete sich ein 21-Jähriger

gleich mehrere Fehltritte. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit seinem

Vater, ging er auf Einsatzkräfte los.

Der Polizei wurde gegen 18.00 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung mitgeteilt.

Beim Eintreffen stellten die Beamten den leichtverletzen 21-Jährigen fest. Dieser hatte

im Vorfeld eine Auseinandersetzung mit seinem Vater, der aber nicht mehr vor Ort war.

Während der Kontrolle durch die Beamten zeigte sich der 21-Jährige äußert aggressiv,

beleidigte die Polizeibeamten und ging schließlich auch körperlich auf sie los. Die

Beamten mussten ihn zu Boden bringen und fesseln.

Dies war jedoch nicht das einzige Fehlverhalten des Mannes an diesem Tag. Bereits

gegen 17.00 Uhr schlug der 21-Jährige gemeinsam mit einer bislang unbekannten

Person die Fensterscheibe einer Haustüre in der Silbermannstraße ein. Hierbei

entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Da sich der 21-Jährige nicht beruhigen ließ und die Gefahr von weiteren Straftaten

bestand, musste er die Nacht im Polizeiarrest verbringen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung.

Innenstadt – Unbekannte lassen Luft aus Autoreifen

Wir berichteten bereits mit der Pressemitteilung Nr. 0442 vom

06.03.2023 über mehrere Fälle, in denen die Luft aus Autoreifen abgelassen wurde. In

der Nacht von Samstag auf Sonntag (12.03.2023) ließen Unbekannte erneut bei

mehreren Pkws die Luft aus den Autoreifen.

Unbekannte Täter gingen in der Heinestraße, Herrenbachstraße und der

Gentnerstraße vorrangig SUVs an und ließen die Luft aus zumeist zwei Autoreifen ab.

Die unbekannten Täter hinterließen Flyer an der Windschutzscheibe der Fahrzeuge,

die auf die Klimaproblematik hinweisen sollen.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und prüft, ob weitere Delikte infrage

kommen könnten. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der

Telefonnummer 0821/323-3810 entgegen.