Polizeibericht Augsburg und Region vom 13.04.2021

Oberhausen – Verkehrsunfall mit Radfahrerin

Am Montag, den 12.04.2021, fuhr eine 21- Jährige Radfahrerin gegen 16:00 Uhr auf der Günzburger Straße und bog nach links in die Schönbachstraße ab. Hinter dem Kreuzungsbereich öffnete ein unbekannter Mann die Fahrertüre seines geparkten Pkw und brachte so die Radfahrerin, die am rechten Fahrbahnrand fuhr, zu Fall. Die beiden Verkehrsteilnehmer, die durch den Unfall wohl beide unter Schock standen, gingen ihrer Wege ohne ihre Personalien auszutauschen. Als die Radfahrerin kurze Zeit später Schmerzen verspürte und den Unfallort wieder aufsuchte, war der Pkw-Fahrer bereits weggefahren.

Der Pkw, bei dem weder Marke noch Kennzeichen bekannt sind, wird als Kombi in grau-metallic beschreiben. Der Fahrer war der Beschreibung der jungen Radfahrerin nach circa 185 cm groß, circa 45 Jahre alt, mit kurz-rasierten Haaren und wirkte osteuropäisch.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.