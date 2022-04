Polizeibericht Augsburg und Region vom 13.04.2022

Göggingen – Gelbe Tonnen samt Inhalt in die Wertach geworfen

Am gestrigen Dienstag bemerkte der Pächter eines Restaurants in der Pfarrer-Bogner-Straße das Fehlen zweier gelber Tonnen. Die eingesetzten Polizeibeamten fanden nach kurzer Suche eine der beiden Tonnen im Wertachkanal unweit des Restaurants. Der Inhalt der Tonne trieb ebenfalls im Wasser. Ein bislang unbekannter Täter hatte offenbar in der Nacht von Montag auf Dienstag die Tonnen samt Inhalt in die Wertach geworfen. Die aufgefundene Tonne wurde geborgen und dem Besitzer zurückgebracht. Die zweite Tonne wird ebenfalls in der Wertach vermutet, konnte aber noch nicht wieder gefunden werden.

Zeugenhinweise nimmt die PI Augsburg Süd unter 0821/323-2710 entgegen.

Antonsviertel – Unbekannter wirft Scheibe am Schulgebäude ein

In der Nacht von Montag (11.04.2022) auf Dienstag (12.04.2022) beschädigte ein bislang unbekannter Täter eine Fensterscheibe eines Schulgebäudes in der Elisenstraße. Der Täter kletterte dazu über die Umzäunung und warf mit einem größeren Ast die Fensterscheibe ein. Der Sachschaden beläuft sich auf ca.300 Euro.



Lechhhausen – Mehrere Kellerabteile aufgebrochen und E-Bike gestohlen

In der Nacht von Sonntag (10.04.2022) auf Montag (11.04.2022) brach ein bislang unbekannter Täter fünf Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Rostocker Straße auf. Vier der Abteile durchsuchte der Täter lediglich, entwendete aber nichts. Im fünften Abteil wurde er schließlich fündig. Er stahl ein schwarzes E-Bike der Marke KTM im Wert von rund 2800 Euro und einen halben Kasten Bier. An allen fünf Abteilen entstand ein Gesamtsachschaden im mittleren zweistelligen Eurobereich.



Oberhausen – Betrunken Unfall verursacht

Am gestrigen Dienstag gegen 23:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Zirbelstraße. Die 46-jährige Fahrerin eines weißen Audis hatte kurz am rechten Fahrbahnrand angehalten. Der 59-jährige Fahrer eines weißen Toyotas kam der Audi-Fahrerin entgegen. Auf Höhe der 46-Jährigen kam der Toyota-Fahrer zu weit nach links und touchierte den Audi. Es entstand ein Sachaschaden von rund 1500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch beim 46-Jährigen fest. Ein Atemalkoholschnelltest ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Die Beamten untersagten dem Toyota-Fahrer daher die Weiterfahrt und nahmen ihn zur Blutentnahme mit. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.