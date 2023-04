Polizeibericht Augsburg und Region vom 13.04.2023

Oberhausen – Streit endet handgreiflich

Am heutigen Donnerstag (13.04.2023) kam es zu einer Körperverletzung zwischen einem 38-Jährigen und einem bislang unbekannten Täter.

In einer Lokalität in der Donauwörther Straße gerieten die beiden Männer gegen 02.15 Uhr zunächst in eine verbale Streitigkeit. Infolgedessen schlug der bislang unbekannte Täter dem 38-Jährigen mehrmals mit der Hand ins Gesicht und entfernte sich anschließend.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Männlich, 35 Jahre, 170cm groß, Vollbart, trug eine schwarze Jacke mit Fellbesatz, eine schwarze Jogginghose sowie eine schwarze Mütze.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Körperverletzungsdeliktes. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Innenstadt – Renitenter Gast will Zeche nicht zahlen

Am heutigen Donnerstag (13.04.2023) griff ein 33-Jähriger Polizeibeamte an und musste die Nacht im Polizeiarrest verbringen. Dabei wurde niemand verletzt.

Gegen 02.15 Uhr wurde die Polizei in eine Gaststätte in der Manlichstraße gerufen. Der 33-Jährige weigerte sich seine Rechnung zu begleichen und die Gaststätte zu verlassen. Bei der Kontrolle zeigte er sich äußerst aggressiv und trat unvermittelt nach den Beamten. Der 33-Jährige musste daraufhin gefesselt. Da er sich nicht beruhigen ließ, nahmen ihn die Beamten in Sicherheitsgewahrsam und verbrachten ihn in den Polizeiarrest.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Körperlverletzung und Zechbetrug gegen den 33-Jährigen.

Hochzoll – Einbruch in Wohnung

Im Zeitraum vom 04.04.2023, 11.00 Uhr bis 12.04.2023, 18.30 Uhr verschafften sich der oder die bislang unbekannten Täter gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Oytalstraße. Dabei entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810 entgegen.