Polizeibericht Augsburg und Region vom 13.05.2020

Innenstadt – Moped (Roller) entwendet

Vergangenes Wochenende im Zeitraum von Samstag 17.00 Uhr bis Sonntag 15.00 Uhr, wurde ein in der Schlettererstraße 5 vor dem Wohnanwesen abgestellter roter Piaggio Roller „Derbi“ entwendet. Das Versicherungskennzeichen lautet 828 WKG, der Wert des Zweirades wurde mit 1.400 Euro angegeben.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

Oberhausen – Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen dem 10.05.2020 (So.) und 12.05.2020 (Di.) wurde ein in der Ebnerstraße (Höhe Hausnummer 7) geparkter blauer VW Polo vorne links von einem Unbekannten angefahren. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.

REGIONAL REPORT

Dillingen -Dreister Dieb, ungünstiger Zeitpunkt

Am 12.05.2020 gegen 16.20 Uhr bat ein bislang unbekannter Mann einen Mitarbeiter eines Baumarktes in der Hans-Geiger-Straße auf ein mitgebrachtes Paket aufzupassen, während dieser schnell etwas einkaufen wollte. Der Mann ging daraufhin in den Baumarkt und steckte einen Mähroboter in die Verpackung einer deutlich günstigeren Gartenliege. Anschließend bezahlte der Mann den günstigeren

Preis an der Kasse und wollte das Geschäft verlassen. Zeitgleich traf er dabei jedoch

auf eine Streifenbesatzung, die sich dem Eingang näherte, woraufhin der Mann

spontan die Flucht ergriff und sein zuvor gekauftes Paket zurückließ. In dem

zurückgelassenen Paket fanden die Beamten dann drei Bohrmaschinen, bei denen

es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Diebesgut handelt. Auch der unterschlagene

Mähroboter konnte sichergestellt werden.

Der Täter konnte als ca. 177 cm groß, schlank, etwa 27 Jahre alt, bekleidet mit Jeans

und blauer Jacke ohne Kapuze beschrieben werden.

Die Polizei Dillingen bittet unter der Tel. 09071/56-0 um Zeugenhinweise.

