Polizeibericht Augsburg und Region vom 13.08.2020

Antonsviertel – Unbekannter versucht einem 32-Jährigen Wertsachen wegzunehmen

Ein 32-Jähriger fuhr am Mittwochabend, gegen 22:10 Uhr, mit seinem Fahrrad durch den Wittelsbacher Park, als ihn ein Unbekannter ansprach und seinen Geldbeutel und Handy forderte. Als der 32-Jährige auf die Forderung nicht einging, wurde er von dem unbekannten Mann in den Schwitzkasten genommen, woraufhin es zu einem Gerangel kam. Schließlich konnte sich der Geschädigte erfolgreich zu Wehr setzten, woraufhin der Unbekannte ohne Beute in Richtung Hotelturm flüchtete. Ein 32-Jähriger fuhr am Mittwochabend, gegen 22:10 Uhr, mit seinem Fahrrad durch den Wittelsbacher Park, als ihn ein Unbekannter ansprach und seinen Geldbeutel und Handy forderte. Als der 32-Jährige auf die Forderung nicht einging, wurde er von dem unbekannten Mann in den Schwitzkasten genommen, woraufhin es zu einem Gerangel kam. Schließlich konnte sich der Geschädigte erfolgreich zu Wehr setzten, woraufhin der Unbekannte ohne Beute in Richtung Hotelturm flüchtete. Nachdem der Geschädigte zu Hause angekommen war, verständigte er gegen 22:40 Uhr die Polizei. Der Unbekannte konnte im Wittelsbacher Park nicht mehr festgestellt werden. Durch den Angriff erlitt der 32-Jährige leichte Verletzungen. Personenbeschreibung des Unbekannten:

männlich, ca. 35 Jahre, 175 – 185 cm groß, normale Statur, Drei-Tage-Bart, dunkles T-Shirt, kurze Hose, Basecap, sprach Hochdeutsch ohne Dialekt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden.







Innenstadt – Radfahrer wird von Unbekanntem angegriffen

Am Mittwochmorgen, gegen 05:30 Uhr, radelte ein 21-Jähriger im Kleinen Katharinengäßchen zur Arbeit, als ihn ein Unbekannter beinahe vom Rad stieß. Auf Nachfrage, was dies solle, ging der Unbekannte schließlich auf den 21-Jährigen los, stieß ihn absichtlich vom Fahrrad und schubste ihn gegen einen Bauzaun. Zudem wurde der Radfahrer durch einen Schlag im Gesicht leicht verletzt. Erst als zwei Passanten (22 und 25 Jahre) dem Geschädigten zur Hilfe eilten, ließ der Unbekannte von dem 21-Jährigen ab und flüchtete in Richtung Maximilianstraße. Personenbeschreibung des Unbekannten:

männlich, hellhäutig, kurze dunkle Haare, T-Shirt, Tätowierung an beiden Armen, alkoholisiert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.







Lechhausen – Radfahrerin gestürzt – Zeugen gesucht

Eine 19-Jährige fuhr am Mittwoch, um 14:20 Uhr, mit ihrem Mountainbike auf dem Radweg an der Meraner Straße, Höhe Südtiroler Straße. Zur gleichen Zeit überquerte ein Auto den Radweg, als dieses von einer Ausfahrt, Höhe des dortigen Baumarktes, auf die Meraner Straße einfuhr. Durch eine Vollbremsung konnte die Radfahrerin zwar einen Zusammenstoß mit dem Auto vermeiden, stürzte jedoch vom Fahrrad und verletzte sich leicht am Rücken und an den Händen. Vom Auto, einem schwarzen Opel Astra mit Augsburger Zulassung, fehlte nach dem Sturz jede Spur. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.







