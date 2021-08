Polizeibericht Augsburg und Region vom 13.08.2021

Kriegshaber – Ohne Führerschein betrunken Unfall verursacht

Am Donnerstagabend (12.08.2021), gegen 20:00 Uhr, konnten Zeugen einen Pkw-Fahrer beobachten, der in der Familie-Einstein-Straße beim Einparken in eine Parklücke mehrmals gegen die vor und hinter ihm stehende Fahrzeuge stieß. Der Fahrer stieg danach aus und begab sich nach Hause. Dort konnte der stark alkoholisierte 51-jährige Unfallverursacher von der hinzugerufenen Polizei angetroffen werden. Bei ihm ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,7 Promille. Er musste die Einsatzkräfte daraufhin zur Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Bei der Identitätsfeststellung händigte der 51-Jährige den Einsatzkräften zudem noch einen gefälschten Führerschein aus. Ermittlungen ergaben daraufhin, dass er gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Den 51-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen.







Pfersee – Hochwertiges Fahrrad entwendet

Bereits am Mittwoch (11.08.2021) entwendete ein unbekannter Täter, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 23:00 Uhr, ein in der Augsburger Straße (auf Höhe der 10er Hausnummern) an einem Baum gesichertes schwarzes E-Mountainbike der Marke Prophete. Das Fahrrad hat einen Wert von 1.100 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610.







Oberhausen – Einbruch in Gaststätte

In der Nacht von Mittwoch (11.08.2021) auf Donnerstag (12.08.2021) wurde durch unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Donauwörther Straße (auf Höhe der 30er Hausnummern) eingebrochen

Der oder die Täter brachen in den Thekenraum ein, wo unter anderem ein Spielautomat angegangen und aufgehebelt. Die Höhe des Diebstahlschadens muss noch ermittelt werden.

Hinweise bitte an die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810.







Innenstadt – Einbruch in Verbrauchermarkt

Am Mittwochabend (11.08.2021) löste gegen 22:30 Uhr der Einbruchsalarm eines Verbrauchermarktes in der Reichenberger Straße aus. Bei der Nachschau konnte festgestellt werden, dass ein unbekannter Täter über ein aufgebrochenes Fenster in die Filiale gelangte und dort Zigaretten im Wert von ca. 1.000 Euro erbeutete.

Hinweise bitte an die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810.