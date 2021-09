Polizeibericht Augsburg und Region vom 13.09.2021

Kriegshaber – Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und drei Leichtverletzten

Am Sonntag (12.09.2021), gegen 22.15 Uhr, befuhr eine 21-Jährige mit ihrem Pkw Opel die Reinöhlstraße in südliche Richtung und wollte an der Kreuzung zur Bürgermeister-Ackermann-Straße nach links in diese einbiegen. An der Kreuzung kam ihr ein 51-Jähriger mit seinem Pkw Audi entgegen, welcher von der Eberlestraße geradeaus in die Reinöhlstraße einfahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, wobei für beide grünes Ampellicht galt, die 21-Jährige als Linksabbiegerin jedoch die Vorfahrt des 51-Jährigen übersah. Der Beifahrer im Pkw Opel sowie zwei Kinder auf dem Rücksitz des Pkw Audi wurden leicht verletzt, wobei eine ambulante Versorgung seitens des Rettungsdienstes an der Unfallstelle genügte. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 32.000 Euro.

Lechhausen – Fahrraddiebstahl

Am Sonntag (12.09.2021), zwischen 15.00 Uhr bis 17.35 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter ein schwarzes Mountainbike Haibike Attack, welches am Eingang eines Mehrfamilienhauses in der Brunnenstraße abgestellt war, indem er das Fahrradschloss durchtrennte. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Die PI Augsburg Ost bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.







Haunstetten – Sachbeschädigung an Auto