Lechhausen – Kelleraufbrüche

Am vergangenen Wochenende (mutmaßlich in der Nacht vom

09./10.09.2022 – Fr./Sa.) wurden in einem Mehrfamilienhaus in der Klausstraße

(Bereich der einstelligen Hausnummern) insgesamt drei Kellerabteile aufgebrochen.

Bei zwei Abteilen wurden die Vorhängeschlösser aufgezwickt und anschließend

hochwertige Handwerksmaschinen (Bohrmaschine, Flex, Stichsäge u. ä. vorwiegend

der Marken Makita und Bosch) aber auch andere Gegenstände entwendet. Im dritten

Kellerabteil fand der Dieb offenbar nichts Stehlenswertes vor. Der Beuteschaden

beläuft sich auf rund 1.500 Euro, der Sachschaden hingegen lediglich ca. 100 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

Innenstadt – Doppeltes Teamwork: Team Diebstahl vs. Team Festnahme

Am gestrigen Montag (12.09.2022) gegen 16.40 Uhr beobachtete der

Ladendetektiv eines Bekleidungsgeschäftes in der Bahnhofstraße drei junge

Burschen, die in der Umkleidekabine verschwanden. Kurz verließ das Trio das

Geschäft mit drei gleichen Pullis im Wert von je 100 Euro, ohne diese zu bezahlen.

Als ihnen der Ladendetektiv hinterher ging, flüchteten die Jugendlichen und stiegen

in die Straßenbahn ein. Die bereits vorab informierte Polizeistreife traf zeitgleich mit

dem Detektiv am Bahnsteig ein und gemeinsam wurde das Diebes-Trio dann

festgesetzt. Die Beute wurde dem Detektiv übergeben, die Jugendlichen mit auf die

Dienststelle genommen. Die Ladendiebe im Alter zwischen 15 und 16 Jahren wurden

nach der Anzeigenaufnahme von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt.

REGIONAL REPORT

BAB A8 / Höhe Friedberg – Buskontrolle: Aufenthaltsverstöße geahndet

Am Samstag, den 10.09.2022, wurde ein Reisebus auf

der Autobahn A8 durch Zivilfahnder der Fahndungskontrollgruppe (FKG) der

Augsburger Verkehrspolizei kontrolliert. Bei dem Reisebus, der von Hannover nach

Albanien unterwegs war, konnten bei dreizehn Insassen Verstöße nach dem

Aufenthaltsgesetz festgestellt werden. Die kontrollierten albanischen Staatsbürger im

Alter von 19 – 56 Jahren hatten hierbei ihre erlaubte Aufenthaltsdauer von 90 Tagen

im Rahmen des Kurzaufenthaltsrechtes um bis zu 323 Tage überschritten. Die

dreizehn Personen müssen sich nun wegen Straftaten nach dem Aufenthaltsgesetz

verantworten, hierzu wurden Sicherheitsleistungen von 100 bis 900 Euro (insgesamt

5.300 Euro) von den Beamten erhoben, bevor sie ihre Fahrt fortsetzen durften.

