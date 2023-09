Polizeibericht Augsburg und Region vom 13.09.2023

Maihingen – versuchter Geldautomatenaufbruch

Am Mittwoch (13.09.2023), im Zeitraum zwischen 00.20 Uhr und 06.30 Uhr versuchte ein unbekannter Täter einen Geldautomaten einer Bank in der Josef-Haas-Straße gewaltsam aufzubrechen. An dem Geldautomaten entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09071-56-0 mit der Kriminalpolizei Dillingen in Verbindung zu setzen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.