Polizeibericht Augsburg und Region vom 13.10.2020

Erneut Kleintransporter aufgebrochen – einmal ohne Beute

Firnhaberau – Im Zeitraum von Freitag, 09.10.2020, 16.00 Uhr bis Montag, 12.10.2020, 7.00 Uhr wurde an einem Ford Transit, welcher in der Albrecht-Dürer-Straße auf Höhe der einstelligen Hausnummern abgestellt war, eine Scheibe eingeschlagen, wodurch es dem unbekannten Täter gelang, eine Türe von innen zu öffnen. Der Unbekannte entwendete Maschinen und Werkzeug im Gesamtwert von ca. 2.800 Euro. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 700 Euro.

Lechhausen – Festnahme nach Vorlage eines gefälschten Rezepts

Am Montagnachmittag konnte in einer Apotheke in der Neuburger Straße ein 21-Jähriger von der Polizei vorläufig festgenommen werden, nachdem er ein offensichtlich gefälschtes Rezept für ein schmerzstillendes Betäubungsmittel vorgelegt hatte. Wie die Ermittlungen ergaben, hatte der in Augsburg wohnhafte Tatverdächtige bereits am Freitagabend kurz vor Mitternacht versucht, das Rezept am Notschalter derselben Apotheke einzulösen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung.