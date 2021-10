Polizeibericht Augsburg und Region vom 13.10.2021

Fahrzeuge mutwillig beschädigt

Hochzoll – Gestern (12.10.2021) gegen 15.15 Uhr ließ ein 49-jähriger Mann seinen zunächst nur verbalen Frust – nachdem er aus einer Beratungseinrichtung verwiesen worden war – an einem in der Garmischer Straße geparkten Mercedes aus. Vor lauter Wut schlug er auf den Pkw ein und verursachte dadurch eine sichtbare Delle am Dach und Kratzer am Kotflügel. Die Folge waren ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro und eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Haunstetten – Ebenfalls gestern (12.10.2021) im Zeitraum zwischen 13.00 und 15.00 Uhr, wurde ein in der Landsberger Straße (Parkplatz am Hotel/Gasthaus Haunstetter Hof, Hausnummer 48) während des Aufenthalts dort geparkter grauer BMW X1 von einem Unbekannten an der Beifahrerseite verkratzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 750 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.

Lechhausen – Zwischen dem 08.-10.10.2021 (Fr.-So.) wurde ein in der Kurt-Schuhmacher-Straße (Höhe Hausnummer 90) geparkter schwarzer Ford C-Max beschädigt. Der unbekannte Verursacher hinterließ Dellen in der Motorhaube und Kratzer in der Beifahrertüre, zudem ist an der Fahrertüre ein Fußabdruck, der augenscheinlich jedoch keinen materiellen Schaden hinterließ, erkennbar.

Der Gesamtschaden dürfte sich auf rund 1.000 Euro belaufen.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.