Firnhaberau – Spritztour mit Radlader

Am Mittwoch (12.10.2022) gegen 23:30 Uhr wurde die Polizei in den Hammerschmiedweg gerufen. Aufmerksame Mitteiler konnten einen jungen Mann dabei beobachten, wie dieser mit einem Radlader die Straße befuhr. Der 16-Jährige konnte durch die hinzugerufene Streife angehalten werden. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass der Jugendliche weder befugt war den Radlader zu benutzen, noch über eine entsprechende Fahrerlaubnis verfügt. Er wurde nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen seinen Eltern übergeben.

Den Schüler erwarten nun Anzeigen wegen des unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs und wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Region

Donauwörth – Dreist und ungeschickt

Am 12.10.2022, gegen 15.45 Uhr, hat sich ein 64-jähriger Wolferstädter in der Neudegger Allee doppelt ungeschickt verhalten: Der Mann fuhr am Steuer seines Pkw aus einer Bierflasche trinkend an einem Streifenwagen der Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth vorbei. Die Beamten kontrollierten den 64-Jährigen daraufhin umgehend. Dieser gab an, zuvor bereits zwei Bier getrunken zu haben. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von knapp 0,8 Promille. Die Beamten veranlassten daraufhin eine ärztliche Blutentnahme zur gerichtsverwertbaren Feststellung der Alkoholkonzentration und stellten die Autoschlüssel sicher, die im Anschluss an die Ehefrau übergeben wurden. Eine Anzeige folgt.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.