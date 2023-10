Polizeibericht Augsburg und Region vom 13.10.2023

Lechhausen – Kellerabteil angegangen

Im Zeitraum von Donnerstag (05.10.2023), 09.30 Uhr bis Donnerstag

(12.10.2023), 09.30 Uhr versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwei

Kellerabteile in der Kurt-Schumacher-Straße gewaltsam zu öffnen. Dies gelang jedoch

nicht. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten Diebstahldeliktes. Hinweise nimmt

die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310

entgegen.

Oberhausen – Diebstahl

Am Donnerstag (12.10.2023) ereignete sich zwischen 18.15 Uhr und

18.45 Uhr ein Diebstahl in der Oesterreicherstraße.

Ein bislang unbekannter Täter entwendete zwei hochwertige Werkzeuge, die ein

Handwerker für kurze Zeit auf dem Gehweg abstellte und unbeaufsichtigt ließ. Der

Diebstahlschaden wird auf einen hohen dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen Diebstahl. Zeugen, die Hinweise geben können,

werden gebeten, sich unter 0821/323-2510 mit der Polizeiinspektion Oberhausen in

Verbindung zu setzen.

Hammerschmiede – Illegale Müllablagerung

Am Donnerstag (12.10.2023) wurde in einem Feld an der

Mühlhauser Straße eine illegale Müllablagerung festgestellt. Ein oder mehrere bislang

unbekannte Täter lagerten in einem nicht näher bekannten Zeitraum unter anderem

Fernseher, Reifen und anderen Unrat ab.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen eines Verstoßes nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2310 mit

der Polizeiinspektion Augsburg Ost in Verbindung zu setzen.