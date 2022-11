Verkehrsunfallfluchten in Pfersee

Am Freitag (11.11.2022) wurde in der Zeit von 10:15 – 11:30 Uhr ein Pkw in der Stadtberger Straße, Höhe Hausnummer 21, angefahren. Der Pkw Kia wurde am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Eine bislang unbekannte Person beschädigte den Pkw am rechten Außenspiegel und entfernte sich im Anschluss ohne die Polizei über den Unfall zu verständigen.

Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt.

In der Zeit von Donnerstag (10.11.2022) 20:00 Uhr auf Freitag (11.11.2022) 10:30 Uhr wurde ein in der Käzböckstraße, Höhe Hausnummer 29, abgestellter Pkw Skoda beschädigt. Der Pkw stand am rechten Fahrbahnrand und wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer an der linken Front beschädigt. Auch hier entfernte sich der Unfallverursacher ohne die Polizei hinzuzurufen.

Der Sachschaden wird in diesem Fall auf 1.200 Euro geschätzt.

In der Zeit von Freitag (11.11.2022) 16:00 Uhr auf Samstag (12.11.2022) 09:30 Uhr wurde ein in der Eberlestraße, Höhe Hausnummer 10, abgestellter Pkw durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher beschädigte den Außenspiegel des abgestellten Pkw Opel. Auch in diesem Fall wurde die Polizei nicht über den Unfall informiert.

Der Sachschaden wird auf circa 250 Euro geschätzt.

Zeugen werden in allen Fällen gebeten sich bei der PI Augsburg 6 unter der 0821/323-2610 zu melden.