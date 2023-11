Polizeibericht Augsburg und Region vom 13.11.2023

Lechhausen – Versuchter Diebstahl

Im Zeitraum vom Samstag (11.11.2023), 18.00 bis Sonntag (12.11.2023), 09.00 Uhr, ereignete sich ein versuchter Diebstahl eines Kleinkraftrades.

Ein Anwohner stellte sein Kleinkraftrad im Bereich der Elisabethstraße (30-er

Hausnummern) ab. Als er wieder kam, stellte er mehrere beschädigte Fahrzeugteile

fest. Offensichtlich versuchte ein bislang unbekannter Täter das Fahrzeug oder Teile

des Fahrzeuges zu entwenden. Der Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen

Betrag geschätzt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2310 bei

der Polizeiinspektion Augsburg Ost zu melden.

Hammerschmiede – Verhütete Trunkenheitsfahrt

Am Montag (13.11.2023) wurden in der Mühlhauser Straße ein Mann kontrolliert, der gerade im Begriff war mit seinem Pkw loszufahren. Er war alkoholisiert.

Als die Einsatzkräfte den Mann kontrollierten, stellten sie Alkoholgeruch bei dem Mann

fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von fast 1,0 Promille. Die

Einsatzkräfte unterbanden die Weiterfahrt des Mannes.

Da die Kontrolle vor Fahrtantritt stattfand, hat die Kontrolle keine Konsequenzen für

den Mann.

REGION

Mehrere Einbrüche

Neusäß – Am Freitag (10.11.2023), zwischen 14.45 Uhr und 18.30 Uhr, drangen ein

oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der

Schönblickstraße ein. Es entstand ein Beuteschaden im oberen vierstelligen Bereich.

Welden – Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Samstag (11.11.2023), zwischen

16.45 Uhr und 20.00 Uhr, in der Verenastraße.

Auch hier drangen ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam in ein

Einfamilienhaus ein. Es entstand ein Diebstahlschaden im mittleren vierstelligen

Bereich.

Wie üblich ermittelt in beiden Fällen die Kriminalpolizei. Zeugen, die Hinweise geben

können, werden gebeten, sich unter 0821/323-3810 mit der Kriminalpolizei Augsburg

in Verbindung zu setzen.

Tipps, wie Sie sich vor Einbrüchen schützen können, finden sie unter

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

