Polizeibericht Augsburg und Region vom 13.12.2020

Kriegshaber – Einbruchsgeschehen

Wie jetzt erst festgestellt wurde, kam es im Zeitraum zwischen dem 04.12.2020 und 12.12.2020 zu einem Einbruch in ein ehemaliges Kasernengebäude in der Sommestraße, in denen sich mittlerweile Musik-Probenräume befinden. Der Täter gelangte wohl über eine nicht versperrte Eingangstüre in das Gebäude und trat dann insgesamt sechs Türen auf. Dort durchwühlte er die Einrichtung und öffnete dann mehrere vorgefundene Geldkassetten. Die Höhe des Beuteschadens konnte noch nicht in Erfahrung gebracht werden. Der hinterlassene Sachschaden dürfte bei rund 2.000 Euro liegen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.







Pfersee – Nach Fensterwurf: Geschädigte gesucht

Am gestrigen Samstag (12.12.2020) gegen 15.45 Uhr wurde die Polizei zu einem Randalierer in die Augsburger Straße (im Bereich der 10er-Hausnummern) gerufen. Ein 45-Jähriger bekam offenbar einen Tobsuchtsanfall in seiner Wohnung und warf Porzellan und Müll aus dem dritten Stockwerk auf die Straße. Wie sich herausstellte war der Mann entsprechend alkoholisiert und befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand, weshalb er im Anschluss zur ärztlichen Begutachtung ins Bezirkskrankenhaus eingeliefert wurde. Nachdem nicht auszuschließen ist, dass durch die „Wurfgegenstände“ Passanten oder Autofahrer gefährdet wurden, werden mögliche Geschädigte gebeten, sich unter 0821/323 2610 bei der PI Augsburg 6 zu melden.





Innenstadt – Radmuttern gelockert