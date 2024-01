Polizeibericht Augsburg und Region vom 14.01.2024

B17, FR Süden, AS Inningen – Unfallflucht: Zeugenaufruf

Am Freitag (12.01.2024) ereignete sich gegen 06.30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B17, nach dem sich ein Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte.

Ein 41-Jähriger fuhr mit seinem Pkw Ford auf dem rechten Fahrstreifen der zweispurigen B17 in Fahrtrichtung Süden. Kurz vor der AS Inningen setzte ein weiser Lkw zum Überholen an und touchierte den Pkw Ford des 41-Jährigen. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt auf der B17 weiter in Richtung Süden fort.

Personen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen Lkw-Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der APS Gersthofen unter 0821/323-1910 zu melden.

B17, FR Süden, AS Haunstetten – Unfallflucht: Zeugenaufruf

Am Freitag (12.01.2024) ereignete sich gegen 20.30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B17, nach dem sich ein Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte.

Eine 22-Jährige fuhr mit ihrem weißen Pkw Mercedes auf dem rechten Fahrstreifen der zweispurigen B17 in Fahrtrichtung Süden. Zwischen den Anschlussstellen Haunstetten und Inningen wechselte die 22-Jährige auf den linken Fahrstreifen. Als sich die 22-Jährige mit ihrem Pkw auf Höhe eines Lkw-Anhängers befand, wechselte der Lkw unvermittelt vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Die 22-Jährige bemerkte dies zu spät und konnte nicht mehr ausweichen. Infolge dessen kam es zum seitlichen Zusammenstoß. Im Anschluss setzte der Lkw seine Fahrt auf der B17 in Richtung Süden weiter fort.

Personen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen Lkw-Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der APS Gersthofen unter 0821/323-1910 zu melden.

Hohenaltheim/Niederaltheim – Kaminbrand

Am Freitagabend (12.01.2024) gegen 17:45 Uhr kam es an einem Einfamilienhaus in Niederaltheim zu einem Kaminbrand. Die Feuerwehr kontrollierte den Brand und löschte diesen ab. Es kam zu keinem Personen- oder Sachschaden.

Die Feuerwehren aus Nördlingen, Reimlingen, Ederheim, Hohenaltheim und

Niederaltheim waren mit ca. 120 Einsatzkräften vor Ort.

