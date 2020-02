Polizeibericht Augsburg und Region vom 14.02.2020

Innenstadt – Randalierer in der Straßenbahn Linie 1

Der 34-Jährige befand sich gegen 07:25 Uhr in der Linie 1 von Göggingen in Richtung Königsplatz. Nachdem der Mann bereits längere Zeit die Straßenbahn beschallte und herumschrie, bat ihn ein 19-Jähriger um Ruhe. Daraufhin ging der laute Fahrgast auf den Heranwachsenden zu, schubste ihn und zerriss dessen Schulheft. Im weiteren Verlauf beleidigte der Störenfried eine 17-jährige Schülerin, die sich ebenfalls in der Straßenbahn befand. Ein 57-jähriger Fahrgast wollte daraufhin schlichtend eingreifen. Als Reaktion hierauf spuckte ihm der Randalierer unvermittelt ins Gesicht.

Das Verhalten eines 34-jährigen Fahrgastes in der Straßenbahn Linie 1 am Donnerstagmorgen hat für ihn nun mehrere Anzeigen zur Folge.

Inningen – Hundehalter nach Hundebiss gesucht

Ein 51-Jähriger ging am Mittwoch, um 08:30 Uhr, mit seinem Hund am Feldweg zur Verlängerung des Wolfleitenweges spazieren. Gleichzeitig war auch ein Ehepaar mit ihrem schwarzen Hund zu Fuß unterwegs. Der andere Hund biss plötzlich den Hund des 51-Jährigen in den Rücken. Die große Bisswunde des verletzten Tieres musste später in einer Tierklinik operiert werden. Bevor der Mann mit seinem Hund in die Tierklinik fuhr, hatten die Hundehalter jedoch keine Personalien ausgetauscht.

Die Halter (Ehepaar, circa 40-50 Jahre, Frau: blond; Mann: dunkle, kurze Haare) des schwarzen Hundes (kniehoch, zottliges Fell, schmale Statur), sowie Zeugen, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.