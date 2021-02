Polizeibericht Augsburg und Region vom 14.02.2021

Trotz Unfall weitergefahren

Innenstadt – Am Freitag gegen 11.00 Uhr war ein 62-Jähriger mit seinem Mercedes in der Friedberger Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 73 touchierte er den linken Außenspiegel eines dort geparkten Fahrzeugs. Der Mann hielt jedoch nicht sofort an, sondern wendete erst in der nächsten Seitenstraße. Als er kurz darauf zur Unfallstelle zurückkam, war das beschädigte Fahrzeug nicht mehr vor Ort. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd sucht nun nach dem beschädigten Fahrzeug und bittet daher den Besitzer oder Zeugen, sich unter Tel. 0821/232-2710 zu melden. Bärenkeller – Am Freitag war ein bislang Unbekannter gegen 12.45 Uhr mit seinem Fahrzeug im Lerchenweg in Richtung stadteinwärts unterwegs. Dabei touchierte er einen grauen Skoda Yeti, welcher auf Höhe der Hausnummer 47 geparkt war. Der männliche Fahrer stieg aus und begutachtete den entstandenen Schaden. Ohne etwas zu veranlassen, fuhr der Mann anschließend weiter. Der Unfallschaden beim Skoda wird auf ca. 750 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Augsburg 5 bittet unter Tel. 0821/323-2510 um Zeugenhinweise.







Inningen – Holzschuppen gerät in Brand

Am Samstag geriet gegen 15.00 Uhr ein Holzschuppen in der Straße „In der Fuchssiedlung“ in Brand. Das Feuer griff dabei auch auf das zugehörige Einfamilienhaus mit Holzfassade über, konnte aber durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Anwohner oder Einsatzkräfte blieben nach bisherigem Stand unverletzt. Der Sachschaden am Einfamilienhaus dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen, hätte aber deutlich höher ausfallen können. Wie in solchen Fällen üblich, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt, wobei bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vorliegen.