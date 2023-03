Polizeibericht Augsburg und Region vom 14.03.2023

Innenstadt – Außenspiegel von Polizeiauto weggeschlagen

Am gestrigen Montagvormittag (13.03.2023) schlug ein 29-Jähriger in der Grafstraße den Außenspiegel eines Streifenwagens weg.

Die Polizeibeamten parkten gegen 10.30 Uhr für eine Anzeigenaufnahme in der Grafstraße. Ein 29-Jähriger nutze die Gelegenheit und schlug mit der Hand einen Außenspiegel des Streifenwagens weg. Dabei wurde er von einem Passanten beobachtet, der die Beamten informierte. Es entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Innenstadt – Zwei Mädchen begehen Ladendiebstahl

Am gestrigen Montagabend (13.03.2023) entwendeten zwei 15-jährige Mädchen in einem Kaufhaus mehrere Kosmetikartikel.

Ein Mitarbeiter beobachtete wie sich eines der beiden Mädchen diverse Artikel in ihren Jackenärmel steckte und die Beiden anschließend das Geschäft verließen. Der Mitarbeiter verständigte anschließend die Polizei. Das Diebesgut im Wert von knapp 30 Euro wurde aufgefunden und an das Kaufhaus übergeben. Außerdem fanden die Beamten bei einem Mädchen ein Taschenmesser auf.

Die Eltern der Mädchen wurden verständigt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Diebstahldeliktes.

Lechhausen – Einbruch in Kfz-Werkstatt

Über das vergangene Wochenende verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter unberechtigt Zutritt in eine Kfz-Werkstatt in der Anwaltinger Straße. Dabei wurden Fahrzeugteile und Werkzeuge im mittleren vierstelligen Bereich entwendetet.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten sich unter 0821/323-3810 zu melden.

Spickel / Herrenbach – Raub in Warenmarkt

Am vergangenen Freitag (10.03.2023) betrat ein bislang unbekannter Täter gegen 09:45 Uhr einen Warenmarkt in der Friedberger Straße 47 ½. Dort bedrohte er zunächst die anwesende Mitarbeiterin. Anschließend entnahm der unbekannte Täter einen niedrigen dreistelligen Betrag aus der Kasse. Anschließend flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 40 Jahre, schlank, ca. 190 cm groß, westeuropäisches Aussehen, bekleidet mit grauen Turnschuhen, blauer Kapuzenpullover, hellblauer Jeans, beiger Jacke,

sprach mit schwäbischem Akzent.

Während der Tat hatte der unbekannte Täter sein Gesicht mit einer blauen FFP2 Maske verdeckt, zudem hatte er die Kapuze seines Kapuzenpullovers über den Kopf gezogen und trug dunkelblaue Handschuhe.

Die Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten sich unter 0821/323-3810 zu melden.