Polizeibericht Augsburg und Region vom 14.03.2024

Behalten Sie Ihre Handtasche im Blick

Wiederholt werden der Polizei Handtaschendiebstähle mitgeteilt, die sich in Supermärkten ereignen. Die Täter nutzen die Unaufmerksamkeit der Kunden aus, die beim Einkaufen abgelenkt sind. Aktuell wurden wieder zwei derartige Fälle bekannt.

Lechhausen – Am Mittwoch (13.03.2024) war eine 63-Jährige in einem Supermarkt in der Meraner Straße. Gegen 11.30 Uhr nutzte ein bislang Unbekannter offenbar eine kurze Unaufmerksamkeit der Frau und entwendete einen Geldbeutel aus deren Handtasche. Erst später bemerkte die 63-Jährige den Diebstahl. Es entstand ein Beuteschaden von mehr als 200 Euro.

Hochzoll – Am Mittwoch (13.03.2024) hielt sich eine 83-Jährige in einem Drogeriemarkt in der Hochzoller Straße auf. Gegen 13.30 Uhr bemerkte die Frau noch im Geschäft, dass ihr Geldbeutel aus ihrer Handtasche entwendet wurde. Der Beuteschaden beträgt ca.50 Euro.

Stadtbergen – Am Mittwoch (13.03.2024) war eine 83-Jährige in einem Supermarkt in der Hagenmähderstraße einkaufen. Ihre Tasche ließ sie dabei am Einkaufswagen. Auch hier nutze ein bislang unbekannter Täter offenbar eine günstige Gelegenheit und entwendete den Geldbeutel der Frau aus der Tasche. Der Beuteschaden liegt bei gut 100 Euro.

Die Polizei ermittelt in allen drei Fällen wegen Diebstahls. So schützen Sie sich vor Taschendieben im Supermarkt:

– Taschen und Wertsachen niemals unbeaufsichtigt lassen.

– Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

– Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

– Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Debitkarten wie nötig zum Einkaufen mit.

Mehr Infos zum Thema:

https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/achten-sie-auch-beim-einkaufen-auf-ihre-wertsachen/

Oberhausen – Körperverletzungsdelikte und Widerstand

Am Donnerstag (13.02.2024) gegen 01:00 Uhr kam es in einer Bar in der Donauwörther Straße zu einer Körperverletzung.

Zunächst gerieten ein 21-Jähriger und ein 50-Jähriger in Streit, bei dessen Verlauf sich die Beiden gegenseitig ins Gesicht schlugen.

Bei der Aufnahme des Sachverhalts durch eine Polizeistreife lief eine unbeteiligte 25-jährige Frau vorbei, warf eine Dose Feuerzeugbenzin nach den Beamten und entfernte sich anschließend. Kurze Zeit später wurde die Frau in der Nähe angetroffen, hierbei zeigte sie sich uneinsichtig und aggressiv gegenüber den Polizeibeamten. Immer wieder warf sie Gegenstände nach den Beamten, woraufhin sie fixiert und gefesselt werden musste.

Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde die Frau in den Polizeiarrest gebracht. Hierbei beleidigte sie eine Beamtin und trat nach dieser. Die 25-Jährige befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation und wurde letztlich in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.

Haunstetten-Siebenbrunn – Trunkenheitsfahrt

Am Donnerstag (14.03.2024), gegen 02.00 Uhr, wurde ein 41-jähriger Pkw-Fahrer an der Königsbrunner Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde beim 41-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert über 1,2 Promille. Die Fahrt war daher für den 41-Jährigen beendet, ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Oberhausen – Mann mit Schreckschusswaffe

Am Mittwoch (13.03.2024) gegen 18.15 Uhr löste ein 32-Jähriger einen Polizeieinsatz aus. Auslöser war seine Schreckschusswaffe.

Die Polizeieinsatzzentrale wurde gegen 18.15 Uhr darüber informiert, dass ein 32-jähriger Mann mit einer Waffe offenbar in die Luft schoss und anschließend in ein Elektrofachgeschäft in der Schönbachstraße ging. Die Polizei fuhr die Örtlichkeit mit mehreren Streifen an. Beim Eintreffen der Streifen verließ der Mann bereits wieder das Geschäft und wurde von Polizeibeamten widerstandslos festgenommen. Die Beamten fanden bei der Durchsuchung eine Schreckschusswaffe und stellten diese sicher. Der 32-Jährige befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Lechhausen – Zeugenaufruf nach Einbrüchen

In der Zeit vom Dienstag (12.03.2024), 17.45 Uhr, bis Mittwoch (13.03.2024), 07.00 Uhr, ist es in der Blücherstraße (80er-Hausnummernbereich) zu Einbrüchen in mehrere Gebäude gekommen.

Der oder die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu mindestens drei Gebäuden. Der Beuteschaden liegt derzeit bei mindestens 30.000 Euro. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei Augsburg Ost hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Lechhausen – Ohne Führerschein unterwegs

Am gestrigen Dienstag (12.03.2024) war eine 50-Jährige ohne Führerschein in der Derchinger Straße unterwegs.

Gegen 23.30 Uhr stellte eine Polizeistreife in einer Parkbucht in der Derchinger Straße einen stehenden Pkw fest. Der Motor des Fahrzeugs lief aber. Die Polizeistreife kontrollierte daraufhin die 50-jährige Fahrerin, die sich noch auf dem Fahrersitz befand. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die 50-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher, um weitere Fahrten zu verhindern.

Gegen die 50-Jährige wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.