Polizeibericht Augsburg und Region vom 14.04.2021

Firnhaberau -Sachbeschädigung an Kfz

Am 13.04.2021 parkte die Geschädigte ihren silbernen Pkw, Marke Audi, in der Zeit von 09:30 Uhr bis 17:25 Uhr im Hermelinweg (Bereich der einstelligen Hausnummern). Ein bislang Unbekannter verkratzte im Tatzeitraum die Front- und Seitenscheiben des Fahrzeugs, wodurch ein Sachschaden von geschätzt 2.500 Euro entstand.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

Pfersee -Verkehrsunfallflucht

Der Geschädigte parkte seinen silbernen Pkw, Marke Opel, am 10.04.2021 zwischen 12:00 Uhr und 17:00 Uhr vor einer Apotheke in der Augsburger Straße im Bereich der einstelligen Hausnummern. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er an der rechten Fahrzeugseite einen Schaden fest, welcher vermutlich bei einem Parkmanöver entstand. Der Unfallverursacher hinterließ keine Nachricht am beschädigten Fahrzeug, wodurch für den Geschädigten ein Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro entstand.

Kriegshaber – Zwei E-Bikes entwendet

Die Geschädigte verwahrte in der Zeit vom 07.04.2021 bis 11.04.2021 zwei versperrte silberne Damen-E-Bikes (Marke Flyer) auf ihrer Terrasse im Kobelweg im Bereich der 10er Hausnummern. Der oder die Täter entwendeten die Fahrräder auf unbekannte Weise von der Terrasse der Geschädigten und verursachten dadurch einen Diebstahlsschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

Region Augsburg

Scherstetten – Bei Kaminabriss verletzt

Am Dienstag, gegen 19:30 Uhr führte ein 54-Jähriger Abrissarbeiten an seinem Kamin durch. Der mehrere Meter hohe Kamin stürzte dabei jedoch gegen ein Gerüst, von dem sich eine größere Metallstange löste und einen 24-Jährigen traf, welcher beim Abriss half und in der Nähe stand. Der 24-Jährige wurde vom Rettungsdienst mit mittelschweren Verletzungen in eine Klinik verbracht.

Welden – Trunkenheitsfahrt, mit über einem Promille im Grünstreifen

Am 14.04.2021, gegen 03:20 Uhr in der Nacht, befuhr ein 28-Jähriger mit seinem Pkw die Staatsstraße 2032 bei Welden. Hierbei kam er ohne Fremdbeteiligung von der Fahrbahn ab und fuhr dann ca. 20 Meter durch den dortigen Grünstreifen und hielt dann an. Ein Schaden entstand hierbei nicht. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme wurde beim Fahrer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille.

Der Mann musste deshalb mit zur Polizeiinspektion Zusmarshausen, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Sein Führerschein und sein Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

