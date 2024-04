Polizeibericht Augsburg und Region vom 14.04.2024

Innenstadt – Werdender Vater in Unfall verwickelt

Gestern (13.04.2024) kam es zu einer Unfallflucht im Unteren Graben. Der Unfallverursacher flüchtete. Diesen Tag wird ein 36-Jähriger wohl nie vergessen.

Gegen 17.20 Uhr war ein 36-Jähriger mit seinem Auto in der Straße Unterer Graben unterwegs. Als er in das Pulvergäßchen einbiegen wollte, übersah ein E-Scooter-Fahrer offenbar dessen Auto und fuhr in die rechte hintere Tür. Der 36-Jährige vereinbarte mit dem E-Scooter-Fahrer, sich gleich auf dem Parkplatz des keine 200 Meter entfernten Klinikums zu treffen. Hintergrund war, dass die Frau des 36-Jährigen gerade in den Wehen lag. Am Treffpunkt tauchte der E-Scooter-Fahrer nicht mehr auf. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro.

Die Ermittlungen wegen Unfallflucht und nach dem E-Scooter-Fahrer laufen. Die Polizei hofft, dass nach diesem Schreck der 36-Jährige noch rechtzeitig in der Entbindungsstation eintraf.

Innenstadt – Mädchen in Verkehrsunfall verwickelt

Am Freitag (12.04.2024) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Kind. Das Kind wurde dabei mindestens leicht verletzt.

Gegen 13.30 Uhr war eine 11-Jährige in der Pferseer Straße unterwegs. Als das Mädchen die Straße überqueren wollte, um zur Straßenbahn zu gelangen, übersah sie offenbar ein Auto. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der linken Fahrzeugseite und dem Mädchen. Die 11-Jährige wurde dabei mindestens leicht verletzt und musste ins Klinikum gebracht werden. Die Mutter konnte umgehend durch die Einsatzkräfte verständigt werden.

Die Polizei ermittelt hinsichtlich des genauen Unfallhergangs.

Haunstetten – Einbruch in Kellerabteile

Von Donnerstag auf Freitag (11./12.04.2024) wurden mehrere Kellerabteile aufgebrochen und daraus diverse Gegenstände entwendet.

Im Zeitraum von 11.04.2024, 17.00 Uhr, bis 12.04.2024, 07.20 Uhr, brachen ein oder mehrere Täter insgesamt fünf Kellerabteile in der Königsbrunner Straße (70er Hausnummern) auf. Es wurde Autozubehör und Werkzeug im Wert von mehreren hundert Euro entwendet.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet unter Tel. 0821/323-2710 um Zeugenhinweise.

Pfersee – Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Am Samstag (13.04.2024) war ein 18-Jähriger unter dem Einfluss von Cannabis und ohne Führerschein unterwegs. Er muss nun mit Konsequenzen rechnen.

Gegen 01.20 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 18-jährigen Fahrer auf, der mit seinem Kleinkraftrad in der Greiffstraße unterwegs war. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich schnell heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein besaß. Der 18-Jährige wirkte außerdem berauscht. Ein Schnelltest verlief unter anderem auf Cannabis positiv. Die Fahrt war für den Mann somit beendet. Zudem wurde eine Blutentnahme bei dem 18-Jährigen durchgeführt, um den genauen Wert seines Drogeneinflusses feststellen zu können. Gegen den Mann wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Drogeneinwirkung ermittelt.

Am Samstag (13.04.2024) verhinderten Polizeibeamte eine mutmaßliche Drogenfahrt in Pfersee. Schließlich wurde ein Taxi gerufen.

Gegen 01.00 Uhr fiel einer Polizeistreife ein 45-Jähriger auf, der zu einem Leih-E-Scooter torkelte und diesen entsperren wollte. Dies gelang jedoch auf Grund seines Zustandes nur schwer. Es stellte sich heraus, dass der Mann zwar nicht alkoholisiert, aber sichtlich unter Drogeneinfluss stand. Eine Benutzung des E-Scooters wurde ihm untersagt. Der 45-Jährige zeigte sich einsichtig und rief sich ein Taxi.

Innenstadt – Passant hilft nach Unfallflucht

Am Freitag (12.04.2024) konnte eine Unfallflucht mit tatkräftiger Unterstützung eines Zeugen schnell geklärt werden. Der Verdacht richtet sich aktuell gegen einen 17-Jährigen.

Am Freitagabend stand ein Opel geparkt in der Reischlestraße, als ein Mercedes dort ebenfalls unterwegs war und den Opel touchierte. Der Mercedes-Fahrer kümmerte sich aber nicht um die Schadensregulierung und fuhr einfach weiter. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall, merkte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei.

Dank der Beobachtungen und des bekannten Kennzeichens war das betreffende Fahrzeug schnell ermittelt. Die Beamten fuhren anschließend zur Wohnadresse der Halterin. Dort stellte sich heraus, dass die Halterin derzeit im Ausland ist. Jedoch trafen die Beamten den beschädigte Mercedes, den dazugehörigen Fahrzeugschlüssel sowie den 17-jähriger Sohn zu Hause an. Der 17-Jährige besaß keine Fahrerlaubnis. Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung weiterer unberechtigter Fahrten sicher und nahmen eine umfangreiche Spurensicherung am Auto vor. Der Sachschaden wird auf mehreren tausend Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und wegen des Anfangsverdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Innenstadt – Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Am Sonntag wurden gleich mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Der unbekannte Täter flüchtete.

Gegen 02.30 Uhr meldete ein Passant bei der Polizei, dass soeben ein Mann ein Auto in der Johannes-Haag-Straße beschädigt habe. Obwohl die Streife kurze Zeit später vor Ort war und im Nahbereich fahndete, konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden.

Der Täter wird beschrieben als 25 Jahre alt, 180 cm groß, sportliche Figur, blonder langer Vollbart, blonde Haare, bekleidet mit Jeans und weißem Langarmhemd.

Vor Ort stellte die Polizeistreife weitere sechs beschädigte Fahrzeuge fest. Mehrere Außenspiegel wurden dabei abgeschlagen. An den besagten Fahrzeugen hinterließen die Beamten Hinweiszettel mit den Kontaktdaten der Inspektion. Der entstandene Sachschaden wird derzeit noch erhoben.

Sollten weitere Fahrzeuge beschädigt worden sein, werden deren Eigentümer gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Süd unter Tel. 0821/323-2710 zu melden. Darüber hinaus bittet die Polizei um weitere Zeugenhinweise.

Oberhausen – Unfall zwischen drei Fahrzeugen

Heute Nacht kam es nach einem Spurtwechsel zu einem Verkehrsunfall mit gleich mehreren Beteiligten. Es wurde mindestens eine Person leicht verletzt.

Gegen 03.20 Uhr war ein 19-Jähriger mit seinem Auto in der Dieselstraße unterwegs. Bei einem Spurwechsel übersah der Mann offenbar ein parallel fahrendes Taxi. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 19-Jährige verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß der 19-Jährige mit einem entgegenkommenden Volvo zusammen.

Die 34-Jährige Volvo-Fahrerin wurde leicht verletzt und vor Ort durch einen Rettungswagen behandelt. Der Volvo und das Fahrzeug des 19-Jährigen mussten wegen erheblichen Beschädigungen abgeschleppt werden. Beim Taxi entstand ein Streifschaden. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 23.000 Euro geschätzt.

Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt.

Innenstadt – Mann verletzt vier Personen

Am Samstag (13.04.2024) kam es am Rande des Plärrers zu einem Angriff auf einen Parkeinweiser. Der Tatverdächtige griff auch Polizeibeamte an. Er musste in Gewahrsam genommen werden.

Gegen 22.40 Uhr pöbelte ein 55-Jähriger im Bereich der Schwimmschulstraße Ecke Badstraße mehrere vorbeilaufende Passanten an. Ein Parkeinweiser wurde auf den Mann aufmerksam und bat ihn, sich zu entfernen. Der 55-Jährige schlug daraufhin dem Parkeinweiser ins Gesicht. Die Polizei wurde alarmiert. Auch gegenüber den Einsatzkräften verhielt sich der Mann derart aggressiv, dass er gefesselt werden musste. Dabei trat der 55-Jährige einem Polizeibeamten in den Bauch. Er selber verletzte sich dabei auch leicht im Gesicht.

Bei den weiteren Maßnahmen vor Ort beleidigte er die Beamten massiv und wehrte sich gegen nahezu alle Maßnahmen. Dabei wurde ein weiterer Beamter an der Hand verletzt. Da sich die Aggressivität des Mannes nicht veränderte und die Gefahr von weiteren Straftaten bestand, sollte der 55-Jährige in den Polizeiarrest gebracht werden. Dabei trat er am Streifenwagen einem weiteren Beamten in den Bauch. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme zur Feststellung des Alkohol- oder Drogenwertes durchgeführt. Die Nacht verbrachte der 55-Jährige schließlich im Polizeiarrest.

Insgesamt wurden durch den 55-Jährigen vier Personen verletzt, darunter drei Einsatzkräfte der Polizei. Gegen den Mann wird nun wegen Körperverletzung, Widerstands und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte sowie Beleidigung ermittelt.