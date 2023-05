Polizeibericht Augsburg und Region vom 14.05.2023

Lechhausen – Lastkraftwagen mit erheblichen Mängeln festgestellt





Am Freitag (12.05.2023) kontrollierte eine Streife der



Verkehrspolizeiinspektion Augsburg gegen 10.00 Uhr einen 37–Jährigen in seinem



Lastkraftwagen Am Mittleren Moos. Hierbei wurden mehrere Mängel an dem Fahrzeug



festgestellt.



Die Beamten stellen bei der Kontrolle des Fahrzeuges zunächst einige technische



Mängel fest. Infolgedessen veranlassten die Polizisten die Untersuchung des



Fahrzeuges durch einen Gutachter. Hierbei stellte der Gutachter mehrere Mängel an



dem Fahrzeug fest, welche zum Teil die Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigten.



Unter anderem war die Bremsleitung korrodiert, die Frontscheibe gerissen und



mehrere Lichter defekt.



Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Fahrzeuges und leiteten ein



Bußgeldverfahren gegen den 37–Jährigen ein.

Pfersee – Fahrt unter Drogeneinfluss





Gestern (13.05.2023) kontrollierte eine Polizeistreife gegen 20.00 Uhr einen



18–Jährigen in seinem Auto auf der Bürgermeister–Ackermann–Straße.



Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 18–Jährigen Anzeichen von



Drogenkonsum fest. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht vor Ort. Daraufhin



veranlassten die Polizisten eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt.



Zudem leiteten die Beamten ein Bußgeldverfahren gegen den 18–Jährigen ein.

Innenstadt –Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte





Am Freitag (12.05.2023) schlug eine 33–Jährige gegen 12.00 Uhr in



einem Haus in der Mundingstraße gegen mehrere Türen und schrie herum. Ein



Anwohner verständigte daraufhin die Polizei.



Die hinzugerufene Polizeistreife konnte die Frau vor Ort feststellen. Die 33–Jährige



verhielt sich gegenüber den Beamten aggressiv. Offenbar stand die Frau unter Einfluss



von Betäubungsmitteln. Die 33–Jährige ließ sich nicht beruhigen und kam dem



Platzverweis der Beamten nicht nach. Daraufhin nahmen die Polizisten die Frau in



Gewahrsam und verbrachten sie in den Polizeiarrest. Hierbei wehrte sich die Frau



gegen die Maßnahme. Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt.



Die Polizei ermittelt nun gegen die 33–Jährige unter anderem wegen Widerstand gegen



Vollstreckungsbeamte.

REGIONAL REPORT

Ladendiebstahl





Rain – Am Freitagvormittag (12.05.2023) entwendete ein 40–Jähriger eine Flasche



Whisky aus einem Laden. Er hatte die Flasche in den Hosenbund gesteckt und



bezahlte seine übrigen Artikel an der Kasse. Nachdem er den Kassenbereich der



Edeka–Filiale verlassen hatte, wurde er durch die aufmerksame Kassiererin



angesprochen und ins Büro gebeten. Dort räumte er den Diebstahl der Flasche im



Warenwert von rund 16 Euro ein. Die Polizei ermittelt nun gegen den 40–Jährigen



wegen Diebstahl.







Friedberg – Am Freitag (12.05.2023) kam es gegen 17:45 Uhr in der



Asamstraße/Ekherstraße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei



Radfahrenden.



Eine 13–Jährige befuhr die Asamstraße in südliche Fahrtrichtung mit ihrem Fahrrad.



Gleichzeitig befuhr ein 21–Jähriger Radfahrer die Ekherstraße in östliche Fahrtrichtung



mit seinem Fahrrad. In der Kurve von der Asamstraße zur Ekherstraße kam es dann



zu einem Zusammenstoß zwischen Beiden. Beide fielen zu Boden, wobei die 13–



Jährige eine Gehirnerschütterung, eine Kopfplatzwunde und diverse Prellungen am



Körper erlitt. Auf Grund der Verletzungen am Kopf wurde die 13–Jährige mittels



Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Augsburg verbracht. Der 21–Jährige erlitt durch



den Unfall diverse Hämatome am Körper und verstauchte sich den linken Arm. Er



wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Friedberg



verbracht.



Zeugen werden gebeten sich unter der 0821/323–1710 bei der Polizeiinspektion



Friedberg zu melden.

Diedorf / Willishausen – Radfahrer stürzt auf der Fahrbahn





Gestern (13.05.2023) fuhr ein 17–Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Deubacher Straße in westliche Richtung. Hierbei stürzte er auf Grund eines Fahrfehlers alleinbeteiligt in der Fahrbahnmitte. Ein entgegenkommender 28–Jähriger konnte dem 17–Jährigen mit dem Auto gerade noch ausweichen, überfuhr aber dennoch den Vorderreifen des Fahrrades. Der Fahrradfahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ungefähr 600 Euro.

Langweid am Lech –Autofahrer fährt ohne „Anhängerführerschein“





Gestern Vormittag (13.05.2023) kontrollierte die Polizei einen 54–Jährigen in einem Auto samt Anhänger in der Parkstraße. Der 54–Jährige gab zunächst an, seinen Führerschein nicht mit sich zu führen, die erforderliche Fahrerlaubnisklasse BE jedoch zu besitzen. Dies wurde durch den, mit im Fahrzeug befindlichen, 43–jährigen Chef und Eigentümer der Fahrzeuge so bestätigt.



Die Beamten konnten vor Ort ermitteln, dass der Mann nur die Fahrerlaubnisklasse B, jedoch nicht die notwendige Fahrerlaubnisklasse BE besaß. Die Polizei unterband



daraufhin die Weiterfahrt.



Als Fahrzeughalter, war der 43–jährige verpflichtet zu überprüfen, ob der 54–Jährige die erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. Die Polizei ermittelt nun gegen den 54–Jährigen sowie gegen den 43–Jährigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

