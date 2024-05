Polizeibericht Augsburg und Region vom 14.05.2024

Lechhausen – Einbruch in Baustellenanhänger

Im Zeitraum von Mittwoch (08.05.2024), 10.00 Uhr bis Montag (13.05.2024), 10.00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Baustellenanhänger im Muminweg. Die Unbekannten entwendeten mehrere Werkzeuge im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Oberhausen – Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen

Am gestrigen Montagabend (13.05.2024) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen im Bereich der Donauwörther Straße.

Gegen 22.30 Uhr griffen bislang unbekannte Täter einen 20-Jährigen und einen 23-Jährigen offenbar unvermittelt an und verletzten diese dabei leicht. Die unbekannten Täter flüchteten nach der körperlichen Auseinandersetzung.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben oder die Täter beschreiben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.

Inningen – Brand einer Lagerhalle

Am gestrigen Montag (13.05.2024) kam es zu einem Brand in einer Lagerhalle in der Hohenstaufenstraße.

Gegen 14.00 Uhr fing der Dachstuhl der Halle aus bislang ungeklärter Ursache Feuer. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe werden aktuell ermittelt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Innenstadt – Versuchter Raub einer Handtasche

Am gestrigen Montag (13.05.2024), gegen 17.45 Uhr versuchten zwei bislang unbekannte Täter eine Umhängetasche eines 23-Jährigen in der Provinostraße gewaltsam zu entwenden. Die Unbekannten flüchteten anschließend in Richtung Textilmuseum. Der 23-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Die beiden unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 20-25 Jahre, dunkel gekleidet, dunkle Haare

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Handtaschenraubes.

Die Kriminalpolizei Augsburg bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

Antonsviertel – Auto fährt in Haltestelle

Am gestrigen Montag (13.5.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Gögginger Straße.

Gegen 09.20 Uhr fuhr eine 83-jährige Frau mit ihrem Auto offenbar aus gesundheitlichen Problemen alleinbeteiligt in eine Straßenbahnhaltestelle. Die Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Glasfront der Haltestelle brach. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Motor-Roller entwendet

Bärenkeller – Am gestrigen Montag (13.05.2024) entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen 08.00 Uhr und 16.00 Uhr einen auf einem Parkplatz abgestellten Roller im Oberen Schleisweg. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.



Hochzoll – Im Zeitraum von Montag (13.05.2024), 15.30 Uhr bis Dienstag (14.05.2024), 05.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Roller in der Münchner Straße. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet daher um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Lechhausen – Nach Unfall geflüchtet

Im Zeitraum von Samstag (11.05.2024), 13.00 Uhr bis Montag (13.05.2024), 20.00 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Täter einen BMW in der Steinmetzstraße. Der unbekannte Täter entfernte sich offenbar vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Kriegshaber – Straßenlaterne beschädigt

Im Zeitraum von Samstag (11.05.2024), 12.00 Uhr und Sonntag (12.05.2024), 22.00 Uhr verbogen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Laterne in der Familie-Einstein-Straße. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg 6 ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet daher um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610.

Lechhausen – Sachbeschädigung an Auto

Im Zeitraum von Freitag (10.05.2024), 15.40 Uhr bis Montag (13.05.2024), 07.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen VW ID am Bauernfeld.

Ein 51-jähriger Mann parkte seinen VW am Freitag am Bauernfeld. Als er am Montag zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er, dass die Windschutzscheibe gesprungen war. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Innenstadt – Fahrt unter Drogeneinfluss

Am gestrigen Montagabend (13.05.2024) fuhr ein 42-Jähriger unter Drogeneinfluss mit seinem Auto in der Riedingerstraße.

Gegen 20.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 42-Jährigen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem Mann fest. Die Polizeistreife veranlasste eine Blutentnahme bei dem 42-Jährigen und unterband dessen Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung gegen den 42-jährigen Mann.

Innenstadt – Diebstahl aus einem Supermarkt

Am gestrigen Montag (13.05.2024) entwendete ein 42-jähriger Mann einen Gegenstand aus einem Supermarkt in der Bürgermeister-Fischer-Straße.

Gegen 13.00 Uhr wurde die Polizei über einen Ladendiebstahl informiert. Der Mann entwendete einen Artikel aus einem Supermarkt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen den 42-jährigen Mann.