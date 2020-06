Polizeibericht Augsburg und Region vom 14.06.2020

Zeugenaufrufe nach Verkehrsunfällen

Pfersee – Am 13.06.2020 wurde der Polizei nachträglich ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern mitgeteilt.

Gegen 13:00 Uhr wollte eine 79jährige Frau mit ihrem Fahrrad von der Färberstraße nach links in die Luitpoldstraße einbiegen. In diesem Moment überholte sie von hinten ein anderer Radfahrer. Die Frau musste stark bremsen und stürzte vom Rad. Sie wurde dabei leicht am Bein verletzt. Der andere unfallbeteiligte Radfahrer hielt an und half der Frau hoch. Er erkundigte sich nach ihrem Befinden, wies jedoch den Vorwurf, dass er sie geschnitten habe, von sich. Anschließend setzten er seine Fahrt fort ohne seine Personalien hinterlassen zu haben. Der ca. 35jährige Mann war ca. 185 cm groß und trug Fahrradbekleidung. Er war in Begleitung einer Frau mit seinem Rennrad unterwegs.

Die Polizeiinspektion Augsburg 6 hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet den unfallbeteiligten Radfahrer, dessen Begleiterin und andere Zeugen sich unter der Nummer 0821/323-2610 zu melden.

Innenstadt – Am 13.06.2020, gegen 12:00 Uhr, fuhr ein 31jähriger mit seinem Fahrrad auf dem linken Gehweg entlang der Volkhartstraße Richtung Norden. Er wollte die Einmündung Frölichstraße bei grüner Fußgängerampel überqueren. In diesem Moment fuhr vor ihm ein anderer Radfahrer von links aus der Fröhlichstraße über die vermutlich rote Ampel und bog nach links in die Volkhartstraße ab.

Der 31Jährige musste eine Vollbremsung machen, um nicht mit dem querenden Rad zusammenzustoßen und stürzte hierbei über den Lenker. Er verletzte sich leicht am Fuß. Der andere Unfallbeteiligte, der mit einem Lastenfahrrad unterwegs war, setzte seine Fahrt trotz Zurufens ohne anzuhalten fort. Er ist ca. 35 Jahre alt, schlank und ca. 190 cm groß.

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte hat die Ermittlungen u.a. wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

Lechhausen – In der Zeit vom 12.06.2020, 12:00 Uhr, bis 13.06.2020, 19:00 Uhr, wurde ein geparkter schwarzer Mercedes in der Stätzlinger Straße auf Höhe Einmündung Eisackstraße angefahren. Am Pkw wurden der Kotflügel, die Stoßstange und der Spiegel vorne links beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise erbittet die PI Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Oberhausen -Zeugenaufruf nach Diebstahl aus Baustelle

In der Nacht von 12./13.06.2020 wurde von einer Baustelle in der Zirbelstraße ein hochpreisiger Tiltrotator samt Humusschaufel entwendet. Der unbekannte Täter drang in das Baustellengelände ein und bewegte einen abgestellten Bagger in Richtung Meierweg. Dort führte er den Baggerarm über den Bauzaun und löste den Tiltrotator ab.

Die Polizeiinspektion Augsburg 5 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0821/323-2510 um Zeugenhinweise.

Innenstadt – Randalierer beleidigt Polizeibeamte

Am späten Abend des 13.06.2020 pöbelte ein 29-Jähriger in einem Schnellrestaurant in der Augsburger Innenstadt die Mitarbeiter an, randalierte im Laden und hielt sich nicht an die Maskenpflicht. Trotz Anwesenheit mehrerer alarmierter Polizeistreifen zeigte er sich weiterhin aggressiv, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde. Hierbei beleidigte er die Beamten lautstark.

REGIoNAL REPORT

Horgau Bahnhof-Diebstahl aus gemeinsamen Zimmer

Zwei rumänische Bauarbeiter bewohnen gemeinsam ein Zimmer in einer Pension in Horgau. Der 29 jährige Geschädigte erstatte am Samstag Abend Anzeige gegen seinen Mitbewohner wegen Diebstahl. Während sich der Geschädigte in der Arbeit befand entwendete offensichtlich der 51 jährige Mitbewohner dessen Bargeld, Schmuck und Werkzeug im Gesamtwert von ca. 5.000 Euro. Der Täter kann vom Geschädigten nicht mehr erreicht werden. Es wird vermutet, dass er sich nach Rumänien abgesetzt hat.

Horgau-Unfallflucht auf Tankstellengelände

Am Samstag gegen 13.00 Uhr rollte auf dem Tankstellengelände einer Tankstelle in Horgau ein Pkw gegen einen anderen Pkw. Die Geschädigte kam gerade aus der Tankstelle heraus und beobachtete den Vorfall. Nachdem der Verursacher wegfahren wollte, wurde er auf den Unfall angesprochen. Der Fahrer stieg aus, schaute sich die vordere Stoßstange an und sagte, dass er keinen Schaden erkennen könne. Daraufhin fuhr der Fahrer weg, ohne die notwendigen Daten anzugeben.

Nachdem die Geschädigte jedoch einen Schaden an ihrer vorderen Stoßstange erkannte, erstattete sie Anzeige wegen Unfallflucht bei der PI Zusmarshausen.

Gersthofen -Verkehrsunfall auf der B 2

Am Samstag, gegen 16.00 h, war eine Pkw-Fahrerin auf der B 2 in Richtung Donauwörth unterwegs. Vor ihr fuhr ein Pkw mit einem Anhänger.

Auf Höhe Gersthofen/Stiftersiedlung fiel aufgrund mangelnder Ladungssicherung von dem Anhänger ein Blumenkübel und traf den dahinter fahrenden Pkw im Frontbereich. Der Fahrer des Gespanns bemerkte den Verlust und beide Pkw fuhren rechts ran.

Vor Ort konnten sie aber keinen Schaden feststellen, weshalb keine Daten ausgetauscht wurden. Zuhause bemerkte die Fahrerin dann doch einen Schaden und meldete den Unfall der Polizei. Da sie sich aber das Kennzeichen des Verursachers falsch gemerkt hatte, sind nun keine Daten von diesem bekannt.

Der Verursacher des Schadens – oder auch Zeugen – werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Gersthofen zu melden. Tel.: 0821/323-1810

Westendorf -Schmierfink unterwegs

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Schulstraße in Westendorf ein Einfamilienhaus mit einem schwarzen Graffiti beschmiert. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 200,- EUR.

Es gibt bislang keine Hinweise auf den oder die Täter. Zeugen werden daher gebeten, sich mit der Polizei in Gersthofen in Verbindung zu setzen. Tel.: 0821/323-1810

Merching/Mandichosee -Drogenfund

Im Rahmen der Streife, stellten Beamte der Polizeiinspektion Friedberg, gegen Mittag des 13.06.20 zwei verdächtige männliche Personen auf einer Liegewiese des Mandichosees fest. Den Beamten fiel zunächst deutlicher Marihuanageruch auf. Als der 37-jährige und der 32-jährige die Polizeibeamten erblickten, versuchten diese mit ihren Fahrrädern zu flüchten, konnten jedoch durch die Beamten festgehalten werden. Die Männer räumten den Konsum eines Joints ein. Bei der Durchsuchung konnte noch weiteres Marihuana und Amphetamin in kleinen Mengen sichergestellt werden. Beide wurden angezeigt wegen Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetzt.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.