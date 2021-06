Polizeibericht Augsburg und Region vom 14.06.2021

Oberhausen – Fahrraddieb durch glücklichen Umstand erwischt



Anhand von verschiedenen individuellen Merkmalen / Beschädigungen konnte der Geschädigte den Eigentumsnachweis gegenüber den Beamten schlüssig darlegen. Ein 15-Jähriger teilte gestern (13.06.2021) per Notruf mit, dass er sein vor wenigen Tagen gestohlenes Fahrrad im Bereich des Bärenkeller Bades entdeckt habe. Vor Ort schilderte der Jugendliche dann der Streife, dass er sein Rad am 09.06.2021 an der Sportanlage der DJK Augsburg West im Meierweg unversperrt zurückgelassen habe. Am nächsten Tag war es dann nicht mehr da.Anhand von verschiedenen individuellen Merkmalen / Beschädigungen konnte der Geschädigte den Eigentumsnachweis gegenüber den Beamten schlüssig darlegen. Noch währenddessen kam der vermeintliche Radldieb zum Abstellort, sperrte das Fahrrad auf und wollte wegfahren. Mit dem Tatvorwurf konfrontiert, räumte der 17-Jährige den Diebstahl umgehend ein. Das Rad wechselte noch an Ort und Stelle zurück zu seinem rechtmäßigen Besitzer und der geständige 17-Jährige wird nun wegen des Eigentumsdelikts angezeigt.







Augsburg – Unfallfluchten: Zeugen gesucht

Lechhausen – Im Zeitraum vom 12.06.2021 (Sa.) 19.00 Uhr bis 13.06.2021 (So.) 19.00 Uhr wurde ein schwarzer BMW X1 mutmaßlich von einem vorbeifahrenden Fahrrad- bzw. Scooter-Fahrer o.ä. an der Beifahrerseite beschädigt. Das Fahrzeug war in der Kantstraße (kurz vor der Einmündung zur Linken Brandstraße) am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der verursachte Schaden wurde mit rund 1.000 Euro angegeben. Lechhausen – Vergangenen Samstag (12.06.2021) zwischen 22.00 und 23.15 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeuglenker gegen das Garagentor eines Garagenhofes in der Fraunhoferstraße (im Bereich der 23er Hausnummern). Der Geschädigte hörte im genannten Zeitraum zwar einen Knall, konnte diesen zunächst aber nicht zuordnen. Das Schadensbild lässt eher auf ein Motorrad schließen, das mit dem Vorderrad gegen die Garage fuhr und dort einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro verursachte. Hinweise zu beiden Fällen bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.







