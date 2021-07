Polizeibericht Augsburg und Region vom 14.07.2021

Ohne Führerschein unterwegs

– Gestern (13.07.2021) kurz nach 22.00 Uhr bemerkte eine Streifenbesatzung einen Opelfahrer in der Donauwörther Straße, der durch seine eigenwillige Fahrweise (Schlangenlinien gefolgt von abruptem Bremsen) auf sich aufmerksam machte. Bei der anschließenden Anhaltung bestätigte sich der naheliegende Verdacht auf Alkohol am Steuer letztlich nicht: der 18-jährige Fahrer hatte zwar 0,00 Promille, aber stattdessen keinen Führerschein, weshalb er nun angezeigt wird. Das Auto wurde schließlich von einem Familienmitglied – mit entsprechender Fahrerlaubnis – nach Hause gefahren.

Oberhausen – Ebenfalls am gestrigen Dienstag (13.07.2021) kurz vor 20.00 Uhr wurde ein bereits wegen diverser Verkehrsdelikte „Bekannter“ in der Feldstaße fahrend mit einem Auto gesichtet. Der 56-Jährige wurde anschließend auf Höhe eines Großhandelsmarktes am Kobelweg angehalten und seine führerscheinlose Weiterfahrt unterbunden. Er wird nun zum wiederholten Mal wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt.