Innenstadt – Frau attackiert Touristin am Rathausplatz

Am Vormittag des gestrigen Mittwochs (13.07.2022) eskalierte ein Streit zwischen einer 48-Jährigen und ihrem 34-jährigen Lebensgefährten auf dem Rathausplatz. Nachdem es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen war, ging die 48-Jährige unvermittelt auf eine unbeteiligte 82-jährige Touristin los. Die Frau beleidigte die Touristin und schubste diese um. Die 82-Jährige zog sich durch die Attacke eine Schürfwunde am Ellenbogen zu und wurde somit leicht verletzt. Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall und die 48-Jährige konnte von Mitarbeitern des Ordnungsdienstes bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Ihr Lebensgefährte hatte sich zwischenzeitlich bereits entfernt.

Gegenüber der Polizei verhielt sich die Frau friedlich und gab ihre Personalien zur Anzeigenaufnahme wegen Beleidigung und Körperverletzung an. Der 48-Jährigen wurde im Anschluss ein Platzverweis erteilt.

Haunstetten – Verkehrsunfall mit Verletzten bei Einsatzfahrt

Am 13.07.2022, gegen 08:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung einer Polizeistreife im Kreuzungsbereich Hofackerstraße / Landsberger Straße. Die Streife befand sich mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz, als es beim Queren der Kreuzung zum Zusammenstoß kam. Eine 28-Jährige wollte zur gleichen Zeit von der Hofackerstraße über die Kreuzung in Richtung Osten fahren und nahm die Sondersignale möglicherweise nicht wahr.

Das Polizeifahrzeug sowie der Opel der 28-Jährigen waren mit jeweils zwei Personen besetzt. Die 28-jährige Opelfahrerin zog sich durch den Zusammenstoß Nasenbluten zu und wurde leicht verletzt. Der 7-jährige Sohn der Frau befand sich mit im Opel und erlitt einen Schock. Beide wurden ambulant durch den Rettungsdienst versorgt. Die 23- und 27-jährigen Beamten wurden ebenfalls leicht verletzt und mit Verdacht auf HWS ins Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein größerer Sachschaden in einer Gesamthöhe von circa 30.000 Euro. Eine Abschleppung der Unfallautos war notwendig.

Die genauen Unfallumstände werden nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgeklärt.

Hochzoll – Kontrolle endet im Polizeigewahrsam

Am Mittwoch (13.07.2022), gegen 23:00 Uhr, fielen einer Polizeistreife ein 18 und ein 23-Jähriger im Bereich der Friedberger Straße auf. Der 23-Jährige begab sich mehrfach auf die Fahrbahn und trat kurz vor der Kontrolle gegen einen geparkten Pkw. Beide hatten im Laufe des Abends Alkohol getrunken und waren in eine körperliche Auseinandersetzung geraten. Auch bei der Kontrolle verhielten sich die Männer weiter aggressiv, sodass sie letztendlich in den Polizeiarrest gebracht werden mussten. Gegen beide Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Straftaten eingeleitet.

Hochzoll – Radfahrer trotz Präventionsversuch angezeigt

Am 13.07.2022, gegen 19:00 Uhr, lief ein 39-Jähriger nach seinem Einkauf an Streifenbeamten vorbei und wollte zu seinem abgestellten Fahrrad. Der Mann fiel den Beamten mit einem unsicheren Gang sowie einem alkoholisierten Eindruck deutlich auf. Als die Beamten den Mann persönlich ansprachen, bestätigte sich der Eindruck. Der 39-Jährige konnte sein Gleichgewicht kaum halten, beteuerte jedoch bei den ausdrücklichen Hinweisen der Beamten zu Gefahren und Konsequenzen einer Fahrt unter Alkohol, dass er sein Fahrrad lediglich schieben werde. Bereits hinterhalb des Supermarktes kam der Mann den Beamten jedoch fahrenderweise auf dem Rad entgegen, sodass im weiteren Verlauf ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet wurde. Ein Alkoholtest ergab über 3 Promille und ein Blutentnahme wurde war die Folge.