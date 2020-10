Polizeibericht Augsburg und Region vom 14.10.2020

Göggingen – Pech gehabt: Ladendiebstahl mit erheblichen Folgen

Während der Anzeigenaufnahme nach einem Ladendiebstahl (Bekleidung im Wert von rund 55 Euro) am Dienstag, 13.10.2020 gegen 11.45 Uhr in einem Supermarkt in der Bergiusstraße stellten die Beamten fest, dass gegen einen der drei Tatverdächtigen, einen 33-jährigen Mann aus dem Raum Landsberg am Lech ein Haftbefehl vorlag.Während seine beiden Mittäter (eine 25-Jährige Frau aus Augsburg und ein 30-Jähriger aus Gersthofen) nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurden, musste der 33-Jährige zur Verbüßung einer knapp einjährigen Haftstrafe den Weg in die Justizvollzugsanstalt antreten. Eine weitere Anzeige wegen Ladendiebstahls folgt.