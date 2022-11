Kriegshaber – Brennende Mülltonnen

Am Sonntag (13.11.2022) wurden gegen 14:15 Uhr zwei Mülltonnen im Leni-Hirsch-Weg, Höhe Hausnummer 11, durch eine unbekannte Person in Brand gesetzt. Die beiden Tonnen konnten durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Sie wurden durch den Brand jedoch vollständig zerstört.

Der entstandene Sachschaden wird auf 600 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der PI Augsburg 6 unter der 0821/323-2610 zu melden.

Lechhausen – Einbruch

Am Sonntag (13.11.2022) kam es gegen 05:30 Uhr zu einem Einbruch in der Kantstraße auf Höhe der einstelligen Hausnummern. Eine aufmerksame Zeugin nahm verdächtige Geräusche wahr, weshalb sie sich in ihrer Nachbarschaft umsah. Hierbei überraschte sie einen Einbrecher, der sofort die Flucht ergriff.

Die Höhe des entstandenen Beuteschadens ist aktuell noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der 0821/323-3810 zu melden.

Oberhausen – Zwei Radfahrer kollidieren

Bereits am Donnerstag, den 03.11.2022, kam es gegen 19:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Stuttgarter Straße auf Höhe des südlichen Endes des Ikea Parkplatzes. Ein 26-jähriger Fahrradfahrer befuhr den linken Radweg in Richtung Gersthofen. Dort kam ihm eine 53-jährige Fahrradfahrerin entgegen. Beide kollidierten miteinander und stürzen. Bei der Unfallaufnahme konnte beim 26-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,8 Promille. Deshalb wurde im Anschluss eine Blutentnahme beim 26-Jährigen durchgeführt.

Beide Radfahrer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Die PI Augsburg 5 bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der 0821/323-2510 zu melden.