Polizeibericht Augsburg und Region vom 14.11.2023

Hochzoll – Körperverletzung

Am Dienstag (14.11.2023) gegen 00.25 Uhr wollte sich ein 25-Jähriger mit einem Taxi zu seiner Wohnanschrift fahren lassen. Während der Fahrt bemerkte der 25-Jährige offenbar, dass er nicht bezahlen könne und ließ sich vom Taxifahrer zu einem Geldautomaten am Ostfriedhof bringen. Dort wurde der 25-Jährige aggressiv, schlug auf den Taxifahrer ein, entwendete noch dessen Cap und flüchtete schließlich. Im Rahmen der Ermittlungen konnten die Einsatzkräfte den 25-Jährigen zu Hause in Hochzoll antreffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille.

Der Taxifahrer musste zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Gegen den 25-Jährigen wird nun unter anderem wegen Körperverletzung, Diebstahl und Leistungskreditbetrug ermittelt.

Hochfeld – Einbruch

In der Nacht vom Sonntag auf Montag (12./13.11.2023) zwischen 22.30 Uhr und 06.00 Uhr drangen ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam in ein Kletterzentrum in der Ilsungstraße ein. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die ermittelnde Kriminalpolizei Augsburg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

Haunstetten-Siebenbrunn – Beleidigung und Sachbeschädigung

Am Montag (13.11.2023) gegen 23.00 Uhr kam es in Siebenbrunn zu einem Streit zwischen einem 65-jährigen Mann und einer 70-jährigen Dame. Beide wohnen im selben Anwesen. Im Verlauf des Streits beleidigte der 65-Jährige die 70-Jährige und beschädigte ihren Roller. Nachdem der 65-jährige Mann auch nach Eintreffen der Polizeistreife völlig uneinsichtig und aggressiv war, musste er sogar in Gewahrsam genommen werden. Zudem erwartet dem 65-Jährigen eine Anzeige wegen Beleidigung und Sachbeschädigung.