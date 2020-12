Polizeibericht Augsburg und Region vom 14.12.2020

Lechhausen – Zündelnde Kinder

Am vergangenen Sonntag (13.12.2020) kurz nach 14.00 Uhr, teilte ein Anwohner einen beginnenden Brand an der Skaterrampe am Spielplatz in der Schackstraße mit. Dieser sei von drei Kindern, die im Anschluss weggerannt sind, verursacht worden. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr brannten noch Reste von Zeitungen und Werbeprospekten unterhalb der Rampe, die von der BFW Augsburg abgelöscht wurden. Aufgrund der feuchten Witterung war noch kein Schaden entstanden. Im Rahmen der Fahndung konnten mehrere Kinder in der näheren Umgebung angetroffen werden, von denen vermutlich zwei für die versuchte Brandlegung in Frage kommen dürften. Die Ermittlungen hierzu dauern an.