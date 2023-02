Polizeibericht Augsburg und Region vom 15.02.2023

Diebstahl einer Handtasche

Herrenbach – Am Dienstag (14.02.2023) kam es gegen 09:15 Uhr in der Wilhelm-Hauff-Straße (im Bereich der 30er Hausnummern) zu einem Diebstahl einer Handtasche. Eine unbekannte männliche Person entwendete einer 85-jährigen Frau die Handtasche. Im Anschluss flüchtete der Mann zu Fuß. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann nicht mehr festgestellt werden.

Der entstandene Diebstahlsschaden wurde auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: schlank und männlich. Er trug einen gelben Pullover mit Reißverschluss.

Innenstadt – Am Dienstag (14.02.2023) kam es gegen 09:30 Uhr in der Prinzstraße (im Bereich der 20er Hausnummern) ebenfalls zu einem Diebstahl einer Handtasche. Eine bislang unbekannte Person entwendete einer 17-jährigen Frau die Handtasche. Der Täter rannte im Anschluss davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ.

Der Diebstahlsschaden wird auf einen mittleren zweistelligen Betrag geschätzt.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: ca. 190 cm groß und männlich. Er trug dunkelgraue Oberbekleidung, blaue Jeans und Sneaker.

Die Polizei Augsburg Süd bittet Zeugen und Personen die Angaben zur Identität der Täter machen können sich in beiden Fällen unter der 0821/323-2710 bei der Polizei zu melden.

Hochzoll – Sachbeschädigung an einem Fahrzeug

In der Zeit von Montag (13.02.2023) 21:00 Uhr auf Dienstag (14.02.2023) 18:30 Uhr wurde ein Fahrzeug in der Zugspitzstraße (im Bereich der 20er Hausnummern) beschädigt. Eine bislang unbekannte Person verkratzte den am Fahrbahnrand geparkten Pkw Ford.

Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Augsburg Ost bittet Zeugen sich unter der 0821/323-2310 zu melden.

Kriegshaber – Unfallflucht

Am Dienstag (14.02.2023) ereignete sich gegen 19:45 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Ulmer Straße Ecke Zusmarshauser Weg. Ein 29-jähriger Radfahrer befuhr die Ulmer Straße und wollte nach links in den Zusmarshauser Weg abbiegen und ordnete sich deshalb zum Abbiegevorgang ein. Ein hinter dem Mann fahrender Pkw-Fahrer wollte den Radfahrer trotzdem überholen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden lenkte der Radfahrer wieder zurück an den rechten Fahrbahnrand, geriet hierbei jedoch in die Straßenbahnschienen und kam zu Sturz. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort und entfernte sich vom Unfallort.

Der Radfahrer wurde durch den Sturz leicht verletzt.

Die Polizei Augsburg 6 bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der 0821/323-2610 zu melden.