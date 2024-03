Polizeibericht Augsburg und Region vom 15.03.2024

A8/ AS Zusmarshausen/ FR München – Lkw-Fahrer ohne Fahrerkarte, aber mit Haftbefehl unterwegs

Am gestrigen Donnerstag (14.03.2024) hatte die Kontrolle eines Sattelzugs gleich mehrere Konsequenzen. Der Fahrer wurde verhaftet.

Gegen 09.00 Uhr hielt ein Streifenteam der Verkehrspolizei Augsburg einen Sattelzug im Bereich der AS Zusmarshausen an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer die Fahrerkarte einer anderen Person missbräuchlich verwendete. Auch am Fahrzeug war nicht alles in Ordnung: Die Bremse war defekt, was gerade bei einem Sattelzug mit entsprechendem Gewicht gefährlich werden kann. Bei der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass gegen den 50-jährigen Fahrer ein internationaler Haftbefehl vorlag. Er wurde deshalb durch die Einsatzkräfte verhaftet und in den Polizeiarrest gebracht.

Gegen den 50-Jährigen wird nun u.a. wegen Fälschung beweiserheblicher Daten ermittelt.

