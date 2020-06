Polizeibericht Augsburg und Region vom 15.06.2020

Univiertel –Sachbeschädigung oder versuchter Autodiebstahl?

Am vergangenen Wochenende (Sa./So.) im Zeitraum vom 13.06.2020, 22.00 Uhr bis 14.06.2020, 22.30 Uhr wurde ein in der Dornierstraße (Höhe Hausnummer 15 auf dem Parkplatz der Bleriotschule) geparkter Firmenwagen angegangen. Bei einem nächtlichen Spaziergang fiel dem Geschädigten auf, dass eine Fensterscheibe an der Fahrerseite eingeschlagen war. Sowohl in der Fahrerkabine als auch im Laderaum wurden augenscheinlich aber keine Gegenstände entwendet. Der weiße VW T6 Transporter war mit diversen Werkzeugen beladen und ist deshalb mit einer Alarmanlage gesichert. Auch ein versuchter Kfz-Diebstahl kann letztlich nicht ausgeschlossen werden. Der vom Täter verursachte Sachschaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf rund 500 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.

BAB A8 / Höhe Lechhausen – Nach gefährlichen Fahrmanövern Geschädigte gesucht

Am gestrigen Sonntag (14.06.2020) gegen 16.15 Uhr fiel der Fahrer eines grauen Ford Focus anderen Verkehrsteilnehmern zwischen den AS Dasing und Augsburg Ost durch seine unkonventionelle Fahrweise auf. Hierbei soll es auch zu gefährlichen Manövern (unkontrollierte Fahrstreifenwechsel) und Beinahe-Zusammenstößen gekommen sein. Betroffene Autofahrer konnten einen Zusammenstoß offenbar nur durch eine Vollbremsung oder riskantem Ausweichen auf die linke Spur verhindern. Ein Verkehrsteilnehmer fuhr dem Ford-Fahrer bis zu seiner Wohnanschrift hinterher und verständigte die Polizei. Kurze Zeit später konnte der 77-jährige Fahrer dann im Bereich seines Wohnsitzes in der Hammerschmiede angetroffen werden. Er machte einen desorientierten Eindruck auf die Beamten, eine Alkoholisierung lag bei ihm jedoch nicht vor. Er wurde vorsichtshalber zur Behandlung in die Uniklinik gebracht, da er eigenen Angaben zufolge unter schwindelauslösenden Medikamenteneinfluss stand. Deswegen wurde bei dem Rentner auch eine Blutentnahme angeordnet, der nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur Beobachtung in der Uniklinik blieb.

Gesucht werden nun Verkehrsteilnehmer, die aufgrund der Fahrweise des Ford-Fahrers in diesem Streckenabschnitt gefährdet wurden. Sie werden gebeten, sich bei der PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310 zu melden.

REGIONAL REPORT

Einbruchsgeschehen in Mering

Mering 1 – Am Sonntag, den 14.06.20, in der Zeit von 00:00 Uhr bis 15:00 Uhr, drang ein unbekannter Täter in eine Schreinerei im Gaußring ein. Es entstand ein Diebstahlsschaden, jedoch ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Mering 2 – In der Zeit von Samstag, den 13.06.20, 22:15 Uhr, bis Sonntag, den 14.06.20, 09:30 Uhr, drang ein unbekannter Täter in eine Gaststätte in der Tatteilstraße ein. Es entstand ein Diebstahlsschaden im unteren dreistelligen Bereich. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Mering 3- In der Zeit von Samstag, den 13.06.20, 14:30 Uhr, bis Sonntag, den 14.06.20, 09:00 Uhr, drang ein unbekannter Täter in das Büro der Tennishalle in der Tatteilstraße ein. Es entstand ein Diebstahlsschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter Tel.: 0821/323-1710 entgegen.

