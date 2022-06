Oberhausen – Küchenbrand in Wohnung

Am 14.06.2022, gegen 09:45 Uhr, kam es in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Oettinger Straße zu einem Brand. Ersten Ermittlungen zufolge entstand der Brand in der Küche im Bereich des Herdes. Die angerückte Berufsfeuerwehr Augsburg konnte den Brand schnell löschen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Alle Bewohner konnten rechtzeitig das Anwesen verlassen. Der Sachschaden wird auf einen Betrag im oberen fünfstelligen Eurobereich geschätzt. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die dreiköpfige Familie kam in einer Notunterkunft der Stadt Augsburg unter. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache werden von der PI Augsburg 5 geführt, ein vorsätzliches Handeln wird derzeit jedoch ausgeschlossen.

Sachbeschädigungen an Pkw

Innenstadt – In der Nacht von Montag auf Dienstag (13./14.06.2022) beschädigte ein Unbekannter ein im Hohen Weg (Bereich der einstelligen Hausnummern) geparktes Taxi der Marke Mercedes. Der Geschädigte fand an der Beifahrertüre Dellen und Kratzer vor, die offensichtlich mutwillig verursacht wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Mitte unter 0821/323 2110.



Lechhausen – Ebenfalls in der Nacht von Montag auf Dienstag (13./14.06.2022) verkratzte ein Unbekannter in der Brunnenstraße (Bereich der 20er Hausnummern) einen weißen Pkw, Mazda CX-5. Der Pkw stand ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand und wurde durch tiefe Kratzer an der Fahrertüre beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.



Firnhaberau – Am 14.06.2022, zwischen 13:00 Uhr und 17:00 Uhr, parkte der Geschädigte seinen schwarzen Pkw, VW Golf, auf dem Parkplatz eines Sportgeländes in der Schillstraße (Bereich der 100er Hausnummern). Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er eine eingeschlagene Seitenscheibe fest. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

Lechhausen – Vandalismus in leerstehender Gewerbeeinheit

Am 14.06.2022, gegen 18:00 Uhr, wurde die Polizei zu einem Brand in einem ehemaligen Gartencenter in der Stätzlinger Straße (Bereich der 90er Hausnummern) hinzugerufen. In dem leerstehenden Gebäude stellten die Beamten diverse angezündete Gegenstände, u. a. einen Stuhl, fest. Weiterhin wurden Wände und Scheiben mit Graffitis beschmiert. Offensichtlich hielten sich mutmaßlich Jugendliche regelmäßig in dem Anwesen auf und zerstörten das noch vor Ort befindliche Inventar. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, dürfte sich aber im niedrigen dreistelligen Eurobereich bewegen.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

Bärenkeller – Kleinkraftrad entwendet

Am 14.06.2022, zwischen 13:30 Uhr und 18:45 Uhr, stellte die Geschädigte ihr grünes Kleinkraftrad der Marke Yamaha im Drosselweg im Bereich der einstelligen Hausnummern ab. Als sie es wieder benutzen wollte war es weg. Der Beuteschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.