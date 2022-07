Lechhausen – Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Bereits am Mittwoch, 29.06.2022, ereignete sich gegen 15:20 Uhr in der Derchinger Straße 37 in Augsburg eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Paketzustellern der gleichen Firma. Die Auseinandersetzung fand auf offener Straße statt. Nach anfänglich verbalem Streit schlug einer der beiden Beteiligten zu und verletzte seinen Kollegen erheblich. In der Folge wurde die Polizei gerufen und nahm den Sachverhalt auf. Da die Beteiligten lautstark miteinander stritten, wird es für möglich gehalten, dass Zeugen auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und Beobachtungen gemacht haben, die bei der Aufklärung des Sachverhalts weiterhelfen können. Aufgrund der im Nachhinein festgestellten schweren Verletzungen wurden die Ermittlungen zwischenzeitlich durch die Kriminalpolizei übernommen.

Sachdienliche Hinweise werden durch die Kriminalpolizei Augsburg unter 0821/323 3810 erbeten.

Innenstadt – Polizeibeamter beleidigt: Uneinsichtig und aggressiv

Am 15.07.2022, gegen 02:00 Uhr, wurde die Polizei in die Jakoberstraße gerufen, nachdem dort ein Mann nach Aufforderung eine Wohnung nicht verlassen wollte. Nach Ansprache durch die Beamten konnte der 48-Jährige nach draußen begleitet werden. Bei der anschließenden Durchsuchung wirkte der Mann jedoch nicht bereitwillig mit und musste gefesselt werden. Der 48-Jährige beleidigte einen der Beamten in seinem stark alkoholisierten und aggressiven Zustand und wurde in den Polizeiarrest gebracht. Das Verhalten des Mannes wurde durch polizeiliche Videoaufnahmen (BodyCam) für die Ermittlungen dokumentiert. Den 48-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung.

Lechhausen – Roller entwendet

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (13.07.2022 – 14.07.2022), 20:00 – 06:00 Uhr, wurde der in einer Parkbucht abgestellte Roller eines 46-Jährigen entwendet. Das schwarz/weiße Zweirad war im Bereich Stätzlinger / Illerstraße abgestellt. Der Beuteschaden wurde mit 350 Euro beziffert.

Zeugenhinweise zum Diebstahl erbittet die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

Lechhausen – Abgesperrtes Mountainbike entwendet

In der Zeit vom 13.07.2022, 20:00 Uhr, bis zum 14.07.2022, 08:30 Uhr, wurde das 3.000 Euro teure Mountainbike eines 38-Jährigen in der Kulturstraße (Höhe der 10er Hausnummern) entwendet. Das schwarz/grüne Herrenrad der Marke Cannondale war mit einem Schloss gesichert, welches der unbekannte Täter zurückgelassen hatte. Ermittlungen zum Fahrraddiebstahl wurden eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise zur Tat werden von der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter 0821/323 2310 entgegengenommen.

Hochzoll – Schockanruf Enkeltrick

Am 12.07.2022, gegen 11:30 Uhr, meldeten sich Telefonbetrüger bei einer 83-Jährigen und gaben sich als Enkelin aus. Die gängige Masche, dass die Enkelin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun 45.000 Euro zur Bezahlung einer Kaution benötige, wurde versucht. Die 83-Jährige war durch die Schilderung der vermeintlichen Enkelin völlig aufgelöst und sprach mit ihrem Ehemann. Die Betrugsmasche wurde letztendlich durchschaut und das Telefonat richtigerweise beendet. Zu einem Vermögensschaden kam es somit nicht.

Die 83-Jährige verhielt sich genau richtig, indem sie mit einer vertrauten Person über den Anruf sprach. Rufen Sie ihre Angehörigen und Freunde immer unter den ihnen bekannten Rufnummern zurück. Dies gilt auch bei vermeintlichen Anrufen der Polizei, gerade wenn Geldbeträge gefordert werden.

Weitere Tipps und Hinweise finden Sie im Rahmen der Präventionskampagne #NichtMitMeinerOma – #NichtMitMeinemOpa sowie auf der Beratungsseite der bayerischen Polizei.

www.polizei.bayern.de/nmmo

www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug