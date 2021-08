Polizeibericht Augsburg und Region vom 15.08.2021

Oberhausen – Fahrradfahrer mit Kokain erwischt

Innenstadt – Unbekannter beschädigt Seitenscheibe eines Krankenwagens

Innenstadt – 18-Jähriger akzeptiert Ablehnung seiner Bekanntschaft nicht

Am Samstag, den 15.08.2021, gegen 01:10 Uhr, lernte der 18-Jährige in einer Bar der Augsburger Innenstadt, eine 24-Jährige kennen. Im Anschluss nähert er sich der 24-Jährigen an, indem er sie umarmen wollte. Die 24-Jährige wollte dies nicht und teilte es dem 18-Jährigen mit. Der 18-Jährige schlug daraufhin völlig unvermittelt der jungen Frau in das Gesicht. Der 18-Jährige flüchtete daraufhin zu Fuß. Zwei Feiernde konnten den Vorfall beobachten und folgten dem 18-Jährigen. Als sie den 18-Jährigen eingeholt hatten, fing dieser sofort an in Richtung der beiden Männer zu schlagen, traf aber jedoch nicht. Schlussendlich gelang es den beiden Männern den 18-Jährigen bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte zu fixieren. Der 18-Jährige wurde im Anschluss in Gewahrsam gebracht.

Beim Verbringen zum Dienstfahrzeug leistete er gegen die Einsatzkräfte Widerstand und beleidigte sie mehrfach. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.