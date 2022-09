Lechhausen – Vandalismus an Kraftfahrzeug

Am gestrigen Mittwoch (14.09.2022) zwischen 14.00 und 19.45 Uhr wurde an einem in der Königsberger Straße (Höhe Hausnummer 93) abgestellten grauen Peugeot die Heckscheibe mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Hierbei wurde ein Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro verursacht.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

Hammerschmiede – Unfallflucht

Über das vergangene Wochenende (10.-12.09.2022, Sa.-Mo.), wurde ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand des Wacholderwegs (Höhe Hausnummer 8) geparkter roter Opel angefahren. Der Schaden im Heckbereich beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Hinweise bitte ebenfalls an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

Kriegshaber – Blitzdiebstahl

Dreister Diebstahl gestern (14.09.2022) kurz nach 14.00 Uhr im Bereich der Dumlerstraße/Reichensteinstraße. Dort war eine 85-jährige Seniorin mit ihrem Gehwagen unterwegs, in dessen Korb sie ihre Einkäufe und ihre Handtasche verstaut hatte. Ein Radler griff im Vorbeifahren in den Korb und entwendete die Handtasche samt Inhalt (u.a. Bargeld, Handy, Schlüssel, pers. Papiere, Ausweise und Scheckkarte) im Wert von mind. 200 Euro. Die 85-Jährige blieb bei dem Blitzdiebstahl zum Glück unverletzt.

Den Täter konnte die überraschte Rentnerin nur vage beschreiben:

Mann, ca. 30 – 40 Jahre alt, hellhäutig, bekleidet mit einer weißen Jacke.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.