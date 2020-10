Polizeibericht Augsburg und Region vom 15.10.2020

Innenstadt – Festnahme nach Sachbeschädigung



Im Nachgang wurden zwei weitere Sachbeschädigungen in der Augsburger Straße und der Schaezlerstraße zur Anzeige gebracht, weshalb nun polizeilicherseits ein Tatzusammenhang geprüft wird. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht genau bekannt, dürfte sich aber im unteren bis mittleren vierstelligen Bereich bewegen. Ein aufmerksamer Zeuge konnte am Mittwoch, 14.10.2020, gegen 7.50 Uhr beobachten, wie ein 37-jähriger Augsburger die Scheibe eines Autohauses in der Gögginger Straße mit einem Pflasterstein eingeworfen hat. Durch das Verfolgen des flüchtenden Täters in sicherer Entfernung konnte der Zeuge dazu beitragen, dass der Tatverdächtige nur wenige Minuten nach der Tat von der Polizei vorläufig festgenommen werden konnte.Bei seiner Festnahme leistete der Mann massiven Widerstand, wodurch zwei Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Aufgrund der Gesamtumstände wird nun eine Unterbringung im Bezirkskrankenhaus geprüft.Im Nachgang wurden zwei weitere Sachbeschädigungen in der Augsburger Straße und der Schaezlerstraße zur Anzeige gebracht, weshalb nun polizeilicherseits ein Tatzusammenhang geprüft wird. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht genau bekannt, dürfte sich aber im unteren bis mittleren vierstelligen Bereich bewegen. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich bei der PI Augsburg Süd unter 0821/323-2710 zu melden.







Spickel-Herrenbach – Kind fährt mit Fahrrad gegen geparkten Pkw

Offensichtlich aus Unachtsamkeit fuhr eine 13-Jährige mit ihrem Fahrrad am Mittwochnachmittag (14.10.2020) gegen 14.20 Uhr in der Gentnerstraße gegen einen geparkten Pkw. Das Mädchen, das keinen Fahrradhelm trug, stieß hierbei mit dem Kopf gegen die Heckscheibe des Fahrzeugs, wodurch es sich leicht im Gesicht und an der Hand verletzte. Es entstand an Pkw und Fahrrad ein Gesamtsachschaden von ca. 1.000 Euro.





Bärenkeller – Wohnungseinbruch