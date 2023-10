Polizeibericht Augsburg und Region vom 15.10.2023

Innenstadt – 21-Jähriger geht Passanten an

Am Samstag (14.10.2023), gegen 16.30 Uhr, fiel ein 21-Jähriger im Bereich der Hermanstraße auf, da er wahllos Passanten anging.

Der 21-Jährige warf entlang der Hermanstraße grundlos Gegenstände um sich und schrie vorbeigehende Passanten an. Teilweise ging er Passanten auch körperlich an. Als er eine Mutter mit ihren sieben Kindern sah, ging er auf sie zu und schüttelte einige ihrer Kinder. Einem Paar warf er eine Glasflasche hinterher. Bei einer anschließenden Kontrolle zeigte sich der 21-Jährige sehr aggressiv und beleidigte die Beamten. Der 21-Jährige wurde schließlich in ein Krankenhaus gebracht, da er sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand.

Das betroffene Pärchen sowie die Mutter mit ihren Kindern werden gebeten, sich unter 0821/323-2110 mit der Polizeiinspektion Augsburg Mitte in Verbindung zu setzen.

Göggingen – Gebäude und Pkws mutwillig beschädigt

Am Sonntag (15.10.2023), gegen 02.30 Uhr, beschädigte ein 17-Jähriger ein Tankstellengebäude sowie mehrere Pkws.

Der 17-Jährige warf unvermittelt mehrere Gegenstände gegen ein Tankstellengebäude. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte entfernte sich der 17-Jährige von der Örtlichkeit. Kurze Zeit später konnte der 17-Jährige im näheren Umfeld von Einsatzkräften angetroffen werden. Zudem stellten die Beamten in dem Bereich mehrere abgetretene Pkw-Spiegel fest. Gegen den 17-Jährigen laufen nun Ermittlungen wegen Sachbeschädigung.

Innenstadt – Straßenbahnfahrt endet im Arrest

Am Freitag (13.10.2023), gegen 12.30 Uhr, wurden Einsatzkräfte über einen 24-Jährigen Schwarzfahrer in einer Straßenbahn am Königsplatz informiert.

Bei der Überprüfung des 24-Jährigen stellte sich heraus, dass weitere Maßnahmen auf einer Polizeidienststelle notwendig sind. Damit war der 24-Jährige nicht einverstanden. Er weigerte sich trotz mehrfacher Erklärung der Hintergründe, der Aufforderung nachzugehen. Der Mann verhielt sich unkooperativ und aggressiv. Dies ging soweit, dass er Widerstand leistete und um sich schlug.

Der 24-Jährige wurde daraufhin gefesselt und in eine Arrestzelle verbracht. Zwei Einsatzkräfte wurden dabei leicht verletzt.

Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen Tätlichen Angriffs auf Vollzugsbeamte sowie Widerstands gegen Vollzugsbeamte und Leistungserschleichung ermittelt.