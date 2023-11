Polizeibericht Augsburg und Region vom 15.11.2023

Lechhausen – Sachbeschädigung

Am Dienstag (14.11.2023), zwischen 10.30 Uhr und 15.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen in der Elisabethstraße geparkten Opel Corsa eines Anwohners.

Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2310 mit der Polizeiinspektion Augsburg Ost in Verbindung zu setzen.

Lechhausen – Gefälschter Führerschein

Am Dienstag (14.11.2023) kontrollierten Einsatzkräfte einen Auto-Fahrer. Der Mann hatte einen gefälschten Führerschein dabei.

Gegen 21.30 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte in der Blücherstraße den Fahrer eines Audis. Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Führerschein des 31-jährigen Mannes mutmaßlich gefälscht war.

Die Einsatzkräfte unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und stellten den gefälschten Führerschein sicher.

Gegen den Mann wird jetzt unter anderem wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Innenstadt – Diebstahl aus Pkw

Am Dienstag (14.11.2023) stellten Einsatzkräfte in der Zeuggasse einen Mann bei einem Diebstahl aus einem Pkw fest.

Gegen 20.00 Uhr stellten die Einsatzkräfte einen Mann fest, der sich durch ein Fenster in einen Pkw beugte und ein Päckchen Kaugummis entwendetet. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Einsatzkräfte aber noch weitere Gegenstände, die dem Diebstahl nicht zugeordnet werden konnten.

Gegen den Mann wird jetzt wegen Diebstahl ermittelt.

Zeugen oder mögliche weitere Geschädigte, werden gebeten, sich unter 0821/323-2110 bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte zu melden.

Firnhaberau – Werkzeugdiebstahl

Von einer Baustelle eines Einfamilienhauses in der Albrecht-Dürer-Straße wurden verschiedene Werkzeuge entwendet.

Im Zeitraum vom Freitag (10.11.2023), 15.00 Uhr bis Montag (13.11.2023), 08.30 Uhr entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter mehrere Werkzeuge aus dem umzäunten Baustellenbereich.

Ein genauer Beuteschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0821/323-2310 bei der Polizeiinspektion Ost zu melden.

Oberhausen – Diebstahl aus Kellerraum

Im Zeitraum eines Monats (13.10.23 – 13.11.23) entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter aus einem Kellerabteil in der Kreutzerstraße Einrichtungsgegenstände, elektronische Geräte und einen Satz Reifen mit Felgen. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Oberhausen unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Haunstetten-Siebenbrunn – Randale

Am Dienstag (14.11.2023) hat ein 43-jähriger Mann die Wohnungstüre seiner Ex-Partnerin eingetreten. Für ihn endete der Vorfall im Polizeiarrest

Gegen 21.40 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung ein, dass in einem Mehrfamilienhaus in der Brachvogelstraße ein Mann randaliere. Da seine Ex-Partnerin nicht zu Hause war trat der 43-Jährige die Wohnungstüre ein. In der Wohnung konnte die Polizei den Mann widerstandslos festnehmen werden.

Nachdem bekannt wurde, dass der 43-jährige Mann am gleichen Tag schon mehrmals versuchte in die Wohnung einzudringen, wurde er in Gewahrsam genommen.