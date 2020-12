Polizeibericht Augsburg und Region vom 15.12.2020

Oberhausen – Schmierereien an Gebäude

In der Zeit von 10.12.20, 18.00 Uhr, bis 11.12.20, 08.00 Uhr, wurden an einem Gebäude in der Kaltenhoferstraße, im Bereich der einstelligen Hausnummern, Graffitis aufgesprüht. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Fahrerfluchten

– Am 14.12.20, zwischen 17.30 Uhr und 18.00 Uhr, parkte ein 63-Jähriger seinen weißen Seat auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Ulmer Straße (im Bereich der 100-er Hausnummern). Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam bemerkte er Beschädigungen an der Front und an der rechten Seite des PKWs.Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610.

Pfersee – Ein 39-Jähriger parkte seinen braunen Audi am 14.12.20, in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr, an der Leitershofer Straße, auf Höhe der Hausnummer 76.

Als er zu seinem Fahrzeug kam, stellte er vorne rechtsseitig einen Schaden im mittleren dreistelligen Bereich fest.

