Polizeibericht Augsburg und Region vom 16.02.2023

Innenstadt – Einbruch in Wohnanwesen

In der Zeit von Sonntag (14.02.2023) 14:00 Uhr bis Mittwoch (15.02.2023) 13:00 Uhr kam es in der Walterstraße zu einem Einbruch in ein Wohnanwesen. Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich Zutritt in das Objekt und durchsuchte dieses nach Wertgegenständen. Hierbei wurde ein Tresor mit Schmuck und Bargeld entwendet.

Der entstandene Diebstahlsschaden kann aktuell noch nicht benannt werden und ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei Augsburg bittet Zeugen und Personen die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben sich unter der 0821/323-3810 zu melden.

Lechhausen – Sachbeschädigung an Kfz

Am Sonntag (12.02.2023) kam es gegen 02:30 Uhr in der Derchinger Straße (im Bereich der 20er Hausnummern) zu einer Sachbeschädigung. Durch eine unbekannte Person wurde ein dort abgestellter Pkw beschädigt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 800 Euro.

Die Polizei Augsburg Ost bittet Zeugen sich unter der 0821/323-2310 zu melden.

Pfersee – Diebstahl aus Gaststätte

In der Zeit von Samstag (11.02.2023) auf Mittwoch (15.02.2023) 14:30 Uhr wurde in eine Gaststätte in der Metzstraße eingebrochen.

Der entstandene Diebstahlsschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Der entstanden Diebstahlsschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei Augsburg 6 bittet Zeugen sich unter der 0821/323-2610 zu melden.

Innenstadt – Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Donnerstag (16.02.2023) wurde gegen 01:15 Uhr ein 25-jähriger Mann in der Nagaham-Allee einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte durch die kontrollierenden Polizeibeamten Alkoholgeruch beim 25-Jährigen festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von über 1,3 Promille. Bei dem Mann wurde deshalb eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Der 25-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.