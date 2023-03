Polizeibericht Augsburg und Region vom 16.03.2023

Innenstadt –Abgelaufener Versicherungsschutz und Drogeneinfluss

Am gestrigen Mittwochabend (15.03.2023) war ein 27-Jähriger mit einem E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs und stand zudem unter Drogeneinfluss.

Der 27-Jährige fuhr gegen 17.45 Uhr mit seinem E-Scooter im Innenstadtbereich. Die Beamten bemerkten den abgelaufenen Versicherungsschutz des Rollers und unterzogen den 27-Jährigen einer Verkehrskontrolle. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand und zudem Marihuana mit sich führte.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde das Marihuana sowie der E-Scooter des 27-Jährigen sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen u.a. eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie dem unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln.

Spickel-Herrenbach – Betrunken unterwegs

Am gestrigen Mittwochnachmittag (15.03.2023) war ein 59-jähriger Autofahrer deutlich alkoholisiert unterwegs.

Der Polizei wurde gegen 16.00 Uhr ein Pkw mit auffällig unsicherer Fahrweise mitgeteilt. Bei der Kontrolle des Autofahrers in der Hofrat-Röhrer-Straße stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von gut zwei Promille fest. Der Führerschein des 59-Jährigen wurden sichergestellt. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen, um den genauen Blutalkoholwert feststellen zu können.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr.

Kriegshaber – Brand ohne Personenschaden

Gestern (15.03.2023) kam es gegen 15.00 Uhr in der Hooverstraße zu einem Feuerwehreinsatz. Eine 21-Jährige hatte einen Topf mit Öl auf den Herd gestellt und scheinbar die Küche verlassen. Das Öl entzündete sich zwischenzeitlich und begann zu brennen. Der 51-jährigen Mutter der Frau gelang es den Brand mit einer Decke zu ersticken. Die beiden Frauen mussten auf Grund des eingeatmeten Rauchs vom Rettungsdienst behandelt werden. Sie konnten wieder in die Wohnung zurückkehren. Es entstand ein geringer Sachschaden in der Küche.

Hammerschmiede – Diebstahl eines Pedelecs aus Kellerraum

Gestern (15.03.2023) verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter zwischen 14.00 Uhr und 22.00 Uhr unberechtigt Zutritt zu einem Kellerabteil im Sanddornweg. Hierbei entwendet der Unbekannte ein Pedelec. Der Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Der Sachschaden beläuft sich auf einen unteren dreistelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.