Polizeibericht Augsburg und Region vom 16.04.2020

Lechhausen – Einbruch in Bürocontainer

In der Nacht vom 14./15.04.2020 (Di./Mi.) wurde in einen als Büro genutzten Container einer Firma (Autohof) in der Steinernen Furt (im Bereich der 30er Hausnummern) eingebrochen. Über ein zuvor eingeschlagenes Fenster gelangte der Täter in die Räumlichkeit und durchsuchte dort mehrere Schränke. Anschließend entwendete er einige Kfz-Pflegeprodukte und einen Laptop im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Der angerichtete Sachschaden wurde mit rund 500 Euro angegeben.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.

Haunstetten – Graffiti-Schmierfink erwischt

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass gestern (15.04.2020) gegen 19.00 Uhr ein 21-Jähriger auf frischer Tat ertappt werden konnte. Die Frau hatte beobachtet, wie der junge Mann in der Thurgauerstraße einen Hundekotentsorgungsbehälter und zwei Stromkästen mit einem Edding-Stift „verziert“ hatte. Bei der Anfahrt der Streife war der „Künstler“ zunächst vom Tatort verschwunden, konnte dann aber noch im Rahmen der Anzeigenaufnahme in einiger Entfernung gesichtet und gestellt werden. Es wird nun geprüft, ob der 21-Jährige noch für weitere Sachbeschädigungen mittels Graffiti in Frage kommt. Der aktuell von ihm angerichtete Schaden wurde auf 300 Euro geschätzt.

Oberhausen –Unfallflucht – Zeugen gesucht

Gestern (15.04.2020) zwischen 07.10 und 17.00 Uhr wurde ein in der

Hirblinger Straße (Höhe Hausnummer 26) ein dort geparkter weißer Opel Vivaro

angefahren und insbesondere der linke Außenspiegel beschädigt. An der

Fahrzeugseite konnte auch ein schwarzer Farbabrieb festgestellt werden. Denkbar ist

auch, dass dieser von einem Fahrradgriff stammt, weshalb auch ein Radfahrer als

Verursacher des Schadens in Höhe von rund 500 Euro in Frage kommen könnte.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.

Hochzoll – Wenn man sich nicht richtig auskennt mit den Bestimmungen

Und dann war da noch der anscheinend nur unzureichend informierte

oder einfach nur ignorante Dieb, der die Corona-Beschränkungen offenbar falsch

interpretiert hatte. Dabei sollte eigentlich mittlerweile hinreichend bekannt sein, dass

es ausdrücklich erlaubt ist, zum Einkaufen zu gehen, um sich z. B. mit Essen zu

versorgen. Stattdessen drang ein unbekannter Täter von Dienstag auf Mittwoch

(14./15.04.2020) in zwei Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der

Untersbergstraße ein und nahm aus einer Gefriertruhe eingefrorenes Hackfleisch

sowie eine Tiefkühlpizza mit. Bezifferbaren Sachschaden hat er übrigens keinen

hinterlassen, der Beutewert liegt deutlich unter zehn Euro.

Sollte gestern jemand unverhofft zu einer Hackfleisch-Pizza eingeladen worden sein

und somit Hinweise auf den möglichen Täter geben können, würde sich die PI

Augsburg Ost über einen Anruf unter 0821/323 2310 freuen…

REGIONAL REPORT

Friedberg – Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 16.04.2020, gegen 00:07 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Pkw der Marke Mercedes die Lechhauser Straße von Augsburg her kommend in Richtung Friedberg. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er in der Linkskurve kurz vor dem Kreisverkehr die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stieß sein Fahrzeug mit einem Baum zusammen, wodurch dieses wieder auf die Fahrbahn geschleudert wurde und sich anschließend im Kreisverkehr überschlug. Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und zur Behandlung in das Uniklinikum Augsburg verbracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von zusammen ca. 14.000 EUR.

Aichach -Vandalismus und zwei Schulen

Zwischen Freitag, 10.04.2020, ca. 15:00 h und Montag, 13.04.2020, 08:00 h, kletterten unbekannte Täter über ein Baugerüst auf das Dach des Deutschherren Gymnasium in Aichach, Ludwigstraße. Dort traten sie mehrere Hülsen der Entlüftungsanlage ab und verursachten somit einen Sachschaden in Höhe von etwa 1500,00 Euro

2489 – Affing – Unbekannte Täter warfen zwischen Dienstag, 14.04.20, 20:00 h und Mittwoch, 15.04.2020, 08:00 h bei der Realschule Affing, Augsburger Straße, mit einem Stein ein Toilettenfenster ein. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 400,00 Euro.

Hinweise zu beiden Fällen werden an die Polizei Aichach, Tel.: 08251/8989-0, erbeten.

Fischach-Sachbeschädigung an Pkw

Im Tatzeitraum zwischen 15.03.2020 und 13.04.2020 wurde im Eichenweg in Fischach von Unbekannt ein schwarzer Pkw Hyundai i10 mit diversen Kratzern beschädigt. Der Pkw stand auf dem Parkplatz eines Mehrparteienhauses. Es wurde ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro verursacht.

Hinweise bitte an die Polizei Zusmarshausen.

Steinekirch-Straßenverkehrsgefährdung beim Überholen

Gestern Nachmittag um 14.30 Uhr fuhr eine 52-jährige Rennradfahrerin in der Weiherfeldstraße in Steinekirch bergauf. Zu diesem Zeitpunkt kamen ihr ebenfalls zwei Radfahrer entgegen, die von einer nachfolgenden, noch unbekannten Fahrerin eines weißen Kleinwagen überholt wurden. Die Fahrerin des Kleinwagens kam bei dem Überholmanöver frontal auf die 52-Jährige zu, die dadurch ihrerseits in den Straßengraben abgedrängt wurde. Das Manöver blieb glücklicherweise ohne Schadensfolgen. Jedoch ermittelt die Polizei Zusmarshausen wegen einem straßenverkehrsgefährdenden, groben Fehlverhalten beim Überholen durch die weiter fahrende Kleinwagenfahrerin und bittet um Zeugenhinweise bzw. um Meldung der noch unbekannten Radfahrer.

Steinekirch- Aggressionsdelikt im Straßenverkehr

Am gestrigen Abend um 18.55 Uhr fuhr ein 54-jähriger Magazin-Zusteller mit seinem Kleintransporter Sprinter in der Straße „Am Sand“ in Steinekirch. Da nach Meinung eines 35-jährigen Passanten der Sprinter-Fahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h im Wohngebiet nicht eingehalten hätte, sprang er mit ausgebreiteten Armen vor den Kleintransporter, um ihn aufzuhalten. Als der Sprinter-Fahrer an dem 35-Jährigen vorbei fahren wollte, riß dieser die Tür des Fahrzeugs auf und versetzte dem 54-Jährigen mehrere Schläge auf den Arm. In Panik geraten versuchte der 54-Jährige weiter zu fahren. Hierbei kam ein weiterer 67-jähriger Passant eingreifend hinzu und schlug mit der Faust die Windschutzscheibe des Sprinters ein. Daraufhin verriegelte der Transporterfahrer die Türen seines Fahrzeuges, blieb stehen und rief die Polizei.

Es wird nun wegen einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen die bekannten, aggressiven Fußgänger ermittelt.

