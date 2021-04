Polizeibericht Augsburg und Region vom 16.04.2021

Lechhausen – Diebstahl aus Altkleidercontainer

Zeugen beobachteten am 15.04.2021 gegen 22:30 Uhr in der Ostrachstraße zwei Osteuropäer mittleren Alters, wie diese Kleidung aus einem Altkleidercontainer herauszogen und in einen mitgeführten Pkw luden. Auf Ansprache durch die Zeugen flüchtete ein Täter, der andere wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Polizei fand auch den zweiten Täter im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen und nahm diesen vorläufig fest. Die Männer müssen sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten.







Hochzoll – Verkehrsunfallflucht

Die Geschädigte parkte ihren grauen Pkw, Marke VW, in der Zeit vom 14.04.2021, 18:00 Uhr, bis 15.04.2021, 11:00 Uhr, in der Salzmannstraße im Bereich der 40er Hausnummern. In dieser Zeit wurde ihr von einem unbekannten Fahrzeug der linke Außenspiegel abgefahren. Am Fahrzeug der Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.







Fahrraddiebstahl