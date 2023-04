Polizeibericht Augsburg und Region vom 16.04.2023

Pfersee – Wohnungsbrand

Am Samstagnachmittag (15.04.2023) wurden Polizei und Feuerwehr aufgrund starker Rauchentwicklung in einem Wohngebäude in der Deutschenbaurstraße alarmiert. Der Brandherd ausgehend von einer Wohnung im Dachgeschoss konnte durch die Berufsfeuerwehr Augsburg und die Freiwillige Feuerwehr Pfersee zügig gelöscht werden. Die genaue Brandursache ist noch unklar, es wird jedoch derzeit nicht von vorsätzlicher Brandlegung ausgegangen.

Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden, der Bewohner selbst war nicht anwesend. Der entstandene Schaden am Gebäude dürfte im fünfstelligen Bereich liegen.

Haunstetten – In Schlangenlinien durch die Stadt

Eine Schlangenlinien fahrende Autofahrerin teilte ein Verkehrsteilnehmer am Freitag (14.04.2023), gegen 20.00 Uhr, der Polizei per Notruf mit. Zudem soll die Person ihren Pkw immer wieder auf den Bordstein gelenkt und durch ihre Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer zum Ausweichen gezwungen haben.

In der Brahmsstraße konnte die 67-jährige Fahrzeugführerin schließlich einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Es stellte sich heraus, dass sie mit über 2,2 Promille unterwegs gewesen war. Gegen die Frau wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt, ihr Führerschein wurde nach erfolgter Blutentnahme beschlagnahmt.

Innenstadt – Alkoholisiert herumgepöbelt – in Arrest verbracht

Am Samstag (15.04.2023) in den frühen Morgenstunden sprachen Mitarbeiter des Ordnungsamts eine Polizeistreife an, da ein junger Mann im Bereich der Bahnhofstraße Passanten anpöbeln würde.

Auf Ansprache der Beamten zeigte sich der 24-Jährige aus dem südlichen Landkreis Augsburg massiv alkoholisiert und unkooperativ. Mit knapp unter 2 Promille war der Mann nicht mehr selbstständig geh- und stehfähig und musste daher in Gewahrsam genommen werden.

Bei der Verbringung in den Polizeiarrest setzte er sich gegen die Maßnahmen der Polizeibeamten körperlich zur Wehr und spuckte zudem einem Polizisten ins Gesicht. Der 24-Jährige muss sich nun wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Spickel – Einbruch in Apotheke

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von 14.04., ca. 18.30 Uhr auf 15.04.2023, ca. 07.45 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Apotheke in der Friedberger Straße und entwendeten nach derzeitigem Kenntnisstand ein Notebook sowie Bargeld im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro.

Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 0821/323-3810.

Innenstadt / Plärrer Festplatz – Betrunkener leistet Widerstand

Uneinsichtig und höchst aggressiv gegenüber der Polizei verhielt sich am späten Freitagabend (14.04.2023) ein 25-Jähriger auf dem Plärrer Gelände. Aufgrund vorangegangener Unruhen vor einem Festzelt sollte unter anderem der junge Mann einer Kontrolle unterzogen werden.

Da er sich unkooperativ und beleidigend gegenüber den kontrollierenden Beamten zeigte, sollte er zur Plärrerwache verbracht werden. Auch hiermit war der augenscheinlich massiv alkoholisierte Mann nicht einverstanden und wehrte sich mit Tritten und Bissversuchen gegen die Maßnahmen. Verletzt wurde hierbei keiner der eingesetzten Beamten.

Nach erfolgter Blutentnahme, welche zuvor durch den diensthabenden Jour-Staatsanwalt angeordnet worden war, verbrachte der 25-Jährige den Rest der Nacht schlussendlich im Polizeiarrest. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt.

Region